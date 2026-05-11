Зеленский: Украина обсудила с США возможные переговоры на высшем уровне

Киев ежедневно поддерживает контакты с Вашингтоном. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским не только в Москве

По его словам, в ходе визита в США секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустема Умерова обсуждались «возможные форматы встреч и переговоров на уровне лидеров» для завершения конфликта.

«Важно, что Америка... выступила посредником в вопросе обмена пленными... Списки переданы, и мы рассчитываем, что американская сторона будет активна в обеспечении реализации этой договоренности», — добавил он.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил об отсутствии договорённостей о следующих раундах переговоров между Россией и Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Zuma / ТАСС
