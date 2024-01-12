Как обычные россияне: Автоэксперт оценил безопасность отечественных машин для депутатов
Ян Хайцеэр заявил НСН, что никаких результатов краш-тестов по российским автомобилям нет.
Вопросов к безопасности российских автомобилей очень много, однако чиновникам нужно ездить на тех же авто, на которых ездят обычные россияне, заявил вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр в интервью НСН.
Один из автомобилей Lada Vesta, которые недавно были переданы в автопарк Госдумы, попал в аварию. Об этом сообщило «Осторожно Media» со ссылкой на источник в нижней палате парламента. Отмечается, что машина попала в аварию 11 января и «смялась в гармошку». Источник назвал автомобиль небезопасным.
«Конечно, это нельзя считать нормальным. На самом деле мы не знаем никаких результатов краш-тестов по российским автомобилям, такие данные нигде не опубликованы. Выводы могут сделать только профессиональные эксперты, которые могут оценить силу удара и последствия. Такие аварии говорят о том, что проблем у Lada достаточно много, вопросов к безопасности очень много. А чиновникам не надо напрягаться, им надо ездить на тех автомобилях, на которых ездят обычные россияне. У нас одинаково ценен каждый гражданин страны. Данных нет не только по Lada, а по всем автомобилям отечественной сборки. У УАЗ вообще ситуация плачевная. По многим автомобилям из Китая мы тоже ничего не знаем, результатов нет», - рассказал Хайцеэр.
Ранее стало известно, что за председателем Госдумы и его заместителями c 2024 года закрепят автомобиль Aurus, а за руководителями комитетов — Lada Aura. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета «Ведомости». Отмечается, что сейчас за вице-спикерами Госдумы и руководителями фракций закреплены Genesis, а за главами комитетов — BMW и Genesis, передает «Радиоточка НСН».
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