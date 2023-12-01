«АвтоВАЗ» расширил палитру цветов для Vesta, Granta и Niva Legend
Компания «АвтоВАЗ» возобновила производство автомобиля Lada Vesta серебристого цвета «платина» и моделей Granta и Niva Legend в темно-сером цвете «борнео». Об этом заявил президент предприятия Максим Соколов.
Говоря о дефиците красок на производстве, топ-менеджер подчеркнул, что компания последовательно восстанавливает палитру.
«Совсем недавно, буквально на прошлой неделе, у нас восстановлен цвет "платина", и у нас восстановлен цвет "борнео". И я уверен, что эти цвета тоже найдут своих покупателей, разнообразие всегда хорошо», — цитирует Соколова РИА Новости.
Президент «АвтоВАЗа» добавил, что речь идет об ограниченном выборе красок у поставщиков, а не о дефиците.
Ранее Максим Соколов назвал сроки начала продаж нового автомобиля Lada X-Cross 5 частным клиентам. Новинка будет доступна на рубеже 2023-2024 годов, пишет RT.
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