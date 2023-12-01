«АвтоВАЗ» расширил палитру цветов для Vesta, Granta и Niva Legend

Говоря о дефиците красок на производстве, топ-менеджер подчеркнул, что компания последовательно восстанавливает палитру.

«Совсем недавно, буквально на прошлой неделе, у нас восстановлен цвет "платина", и у нас восстановлен цвет "борнео". И я уверен, что эти цвета тоже найдут своих покупателей, разнообразие всегда хорошо», — цитирует Соколова РИА Новости.

Президент «АвтоВАЗа» добавил, что речь идет об ограниченном выборе красок у поставщиков, а не о дефиците.

Ранее Максим Соколов назвал сроки начала продаж нового автомобиля Lada X-Cross 5 частным клиентам. Новинка будет доступна на рубеже 2023-2024 годов, пишет RT.

