«АвтоВАЗ» расширил палитру цветов для Vesta, Granta и Niva Legend

Компания «АвтоВАЗ» возобновила производство автомобиля Lada Vesta серебристого цвета «платина» и моделей Granta и Niva Legend в темно-сером цвете «борнео». Об этом заявил президент предприятия Максим Соколов.

«АвтоВАЗ» возобновит выпуск Vesta c «Евро-5» и Niva c ABS

Говоря о дефиците красок на производстве, топ-менеджер подчеркнул, что компания последовательно восстанавливает палитру.

«Совсем недавно, буквально на прошлой неделе, у нас восстановлен цвет "платина", и у нас восстановлен цвет "борнео". И я уверен, что эти цвета тоже найдут своих покупателей, разнообразие всегда хорошо», — цитирует Соколова РИА Новости.

Президент «АвтоВАЗа» добавил, что речь идет об ограниченном выборе красок у поставщиков, а не о дефиците.

Ранее Максим Соколов назвал сроки начала продаж нового автомобиля Lada X-Cross 5 частным клиентам. Новинка будет доступна на рубеже 2023-2024 годов, пишет RT.

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