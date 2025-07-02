Депутат Бессараб призвала идти на больничный в случае выгорания
2 июля 202512:17
Ева Никитина
Светлана Бессараб заявила НСН, что полноценно отдохнуть можно только за две недели.
Если человек чувствует себя плохо, он может пойти на больничный или в ежегодный оплачиваемый отпуск, заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.
«Если трудящийся ощущает выгорание, что он болен, нужно обращаться к специалистам. Сегодня врачи могут выписать лист о нетрудоспособности. В этом случае работодатель оплачивает три дня, остальные дни оплачивает Социальный фонд. Во всех остальных случаях у нас есть ежегодный оплачиваемый отпуск. Хотя бы одна из его частей должна составлять не менее 14 дней. Почему так? Потому что отдохнуть кусочками не получается. Серьезные поездки и дополнительные эмоции можно получить только в длительный период», - отметила она.
Ранее бизнес-психолог Елена Шуренкова заявила в пресс-центре НСН, что усталость и выгорание – это разные проблемы, с которыми могут столкнуться сотрудники на своей работе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru