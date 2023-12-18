Депутат Исаев заявил, что пенсионеров освободят от комиссии за ЖКХ

По его словам, отмену комиссий для всех пожилых людей подтвердил глава государства Владимир Путин на встрече с руководителями фракций.

Ранее Путин также сообщил, что правительство приняло решение запретить банкам взимать проценты за оплату услуг ЖКХ со всех пенсионеров, а не только льготников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

