Депутат Исаев заявил, что пенсионеров освободят от комиссии за ЖКХ
В России всех пенсионеров, а не только представителей льготных категорий, освободят от комиссии по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление заместителя руководителя фракции «Единой России» Андрея Исаева.
По его словам, отмену комиссий для всех пожилых людей подтвердил глава государства Владимир Путин на встрече с руководителями фракций.
Ранее Путин также сообщил, что правительство приняло решение запретить банкам взимать проценты за оплату услуг ЖКХ со всех пенсионеров, а не только льготников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru