Володин: Госдума запретила взимать банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ

Депутатами Государственной Думы в третьем итоговом чтении принят законопроект, запрещающий банкам и другим кредитным организациям взимать комиссионное вознаграждение с пенсионеров, инвалидов, малоимущих, ветеранов боевых действий и других граждан при внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги. Об этом сообщил председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

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По его словам, полный перечень льготных категория граждан будет установлен правительством РФ.

Володин подчеркнул, что нормативный акт снизит финансовую нагрузку и, тем самым, обеспечит социальную защиту граждан.

Он также добавил, что коммунальные платежи — обязательная ежемесячная часть расходов, для многих комиссия — ощутима.

Ранее в Госдуме предложили разрешить призывникам служить в органах ФСБ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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