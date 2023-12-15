Банкам запретили взимать проценты за оплату ЖКУ с пенсионеров

Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство приняло решение запретить банкам взимать проценты за оплату услуг ЖКХ со всех пенсионеров, а не только льготников. Об этом глава государства рассказал на встрече с руководством Госдумы в пятницу, 15 декабря.

Володин: Госдума запретила взимать банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ

Путин отметил, что на прямой линии оговорился, что комиссия отменяется для всех пенсионеров. Однако теперь правительство так и сделало, сказал президент.

«Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров. В любом случае, польза от этих прямых линий очевидна», - добавил Путин.

На прямой линии президент высказал мнение, что тарифы на услуги ЖКХ должны расти своевременно и мягко, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
ТЕГИ:БанкиЖКХВладимир Путин

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