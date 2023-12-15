Банкам запретили взимать проценты за оплату ЖКУ с пенсионеров
Президент России Владимир Путин сообщил, что правительство приняло решение запретить банкам взимать проценты за оплату услуг ЖКХ со всех пенсионеров, а не только льготников. Об этом глава государства рассказал на встрече с руководством Госдумы в пятницу, 15 декабря.
Путин отметил, что на прямой линии оговорился, что комиссия отменяется для всех пенсионеров. Однако теперь правительство так и сделало, сказал президент.
«Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров. В любом случае, польза от этих прямых линий очевидна», - добавил Путин.
На прямой линии президент высказал мнение, что тарифы на услуги ЖКХ должны расти своевременно и мягко, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Финляндии зафиксировали рекорд по числу прибывших из РФ беженцев
- Армия Израиля ошибочно убила трех заложников в секторе Газа
- Минобороны: над Крымом за два часа сбили 26 беспилотников
- Банкам запретили взимать проценты за оплату ЖКУ с пенсионеров
- Путин заявил о резком росте числа сдающихся в плен солдат ВСУ
- Кабмин повысил до 30% первый взнос по льготной ипотеке под 8% годовых
- Сальдо сообщил о сильном ракетном обстреле Херсонской области
- СМИ: Ваенга потеряла сознание в театре на Малой Бронной
- МВД Украины объявило в розыск патриарха Кирилла
- Муцениеце отозвала иск о взыскании алиментов с Прилучного
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru