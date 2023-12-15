Банкам запретили взимать проценты за оплату ЖКУ с пенсионеров

Путин отметил, что на прямой линии оговорился, что комиссия отменяется для всех пенсионеров. Однако теперь правительство так и сделало, сказал президент.

«Правительство после этого приняло решение распространить это решение на всех пенсионеров. В любом случае, польза от этих прямых линий очевидна», - добавил Путин.

На прямой линии президент высказал мнение, что тарифы на услуги ЖКХ должны расти своевременно и мягко, напоминает «Радиоточка НСН».

