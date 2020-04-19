Новые штрафы ГИБДД назвали угрозой нацбезопасноти и «пугалкой» для водителей

В Москве введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Так, с 22 апреля контролировать передвижения автомобилей и соблюдение правил дорожного движения будут камеры фотовидеофиксации и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. За нарушения режима перемещений на личном транспорте в период самоизоляции введены штрафы. Также руководство Москвы обязало сотрудников силовых и правоохранительных органов, других структур власти предоставить информацию на имеющиеся транспортные средства.

Первый зампред комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН раскритиковал новый порядок передвижения в Москве и усомнился в целесообразности передачи в мэрию данных об автомобилях силовых ведомств страны.

«Я наверное, первый и пока единственный, кто поднял шум по поводу возможной утечки информации из-за нового порядка передвижения в Москве. Вначале объявили, что сотрудники государственных структур, имеющие пропуска государственного образца, смогут передвигаться по служебным обязанностям, как говорят в народе, они – «вездеходы». Теперь собирают информацию даже с депутатов Госдумы, хотя здесь риска не вижу большого. Но когда сотрудники МВД, ФСБ, ФСО, судьи, прокуроры подают данные о служебных и личных машинах – это риск. Сейчас этой информацией владеют только сотрудники в погонах, и то не все. Теперь ее передают гражданским, собранным с миру по сосенке в мэрии Москвы. Во-первых, мы не знаем, где сервер, на котором будет храниться информация, во-вторых, непонятно, зачем эта информация мэрии Москвы. Может быть, она утечет по проторенным путям в Эстонию и дальше – в страны НАТО?! Это явное превышение полномочий московской мэрии и явная угроза национальной безопасности страны!» - заявил парламентарий.