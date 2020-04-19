Новые штрафы ГИБДД назвали угрозой нацбезопасноти и «пугалкой» для водителей
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков и председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин спрогнозировали развитие событий на дорогах Москвы после ужесточения штрафных санкций за несоблюдение пропускного режима.
В Москве введены дополнительные меры по борьбе с коронавирусом. Так, с 22 апреля контролировать передвижения автомобилей и соблюдение правил дорожного движения будут камеры фотовидеофиксации и дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции. За нарушения режима перемещений на личном транспорте в период самоизоляции введены штрафы. Также руководство Москвы обязало сотрудников силовых и правоохранительных органов, других структур власти предоставить информацию на имеющиеся транспортные средства.
Первый зампред комитета по госстроительству Госдумы Вячеслав Лысаков в эфире НСН раскритиковал новый порядок передвижения в Москве и усомнился в целесообразности передачи в мэрию данных об автомобилях силовых ведомств страны.
«Я наверное, первый и пока единственный, кто поднял шум по поводу возможной утечки информации из-за нового порядка передвижения в Москве. Вначале объявили, что сотрудники государственных структур, имеющие пропуска государственного образца, смогут передвигаться по служебным обязанностям, как говорят в народе, они – «вездеходы». Теперь собирают информацию даже с депутатов Госдумы, хотя здесь риска не вижу большого. Но когда сотрудники МВД, ФСБ, ФСО, судьи, прокуроры подают данные о служебных и личных машинах – это риск. Сейчас этой информацией владеют только сотрудники в погонах, и то не все. Теперь ее передают гражданским, собранным с миру по сосенке в мэрии Москвы. Во-первых, мы не знаем, где сервер, на котором будет храниться информация, во-вторых, непонятно, зачем эта информация мэрии Москвы. Может быть, она утечет по проторенным путям в Эстонию и дальше – в страны НАТО?! Это явное превышение полномочий московской мэрии и явная угроза национальной безопасности страны!» - заявил парламентарий.
Он также отметил, что внесенные в КоАП Москвы поправки, которые позволяют штрафовать автовладельцев без пропусков и маршрутных листов на основании данных автоматических камер, не соответствуют нормам федерального КоАП. С Лысаковым согласился председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин. Он в эфире НСН усомнился в эффективности автоматизированных методов контроля за автомобилистами.
«В КоАП РФ совершенно четко сказано, что на основании фото- и видеофиксации собственников автомобилей можно штрафовать только за нарушение правил дорожного движения (ПДД) или за нарушение законов субъекта РФ в сфере благоустройства. Все. Ни о каких нарушениях пропускного режима, санитарно-эпидемиологических или, скажем, карантинных мероприятий в российском кодексе, который регулирует эти отношения, ничего не сказано. Вообще большой вопрос о законности московских штрафов. И, если уж их и выписывать, то только на основании протокола, который составляется в присутствии гражданина, а затем направляется должностному лицу, которое решает, какую меру наказания вынести нарушителю», - напомнил автоэксперт.
Похмелкин также засомневался в технических возможностях контроля движения частного транспорта в Москве. Автоэксперт напомнил, что у оштрафованных есть все основания, чтобы оспорить решение столичных властей.
«За такое короткое время камеры, чтобы они автоматически сверяли данные с теми, что есть в реестре, не перенастроить! Думаю, технической возможности для оформления таких штрафов нет. Думаю, это «пугалка» для водителей, не говоря о ее незаконности. Хочу напомнить, что у всех водителей, которым будут выписаны такие штрафы, есть все основания для их обжалования и отмены соответствующих постановлений в суде», - добавил Похмелкин.
Ранее Вячеслав Лысаков в эфире НСН раскритиковал рекомендации ЦОДД по дезинфекции авто 2-4 раза в день и заявил, что давая подобные советы, ЦОДД занимается не своим делом.
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