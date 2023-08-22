Депутат Хинштейн: Запрет iPhone для обычных россиян нерационален

При этом все российские ведомства, чиновники и госкорпорации прекратят использовать iPhone и iPad для работы к лету 2024 года, заявил ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее сообщалось, что в России задумались о создании виртуального сотового оператора для госорганов. На этом фоне шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в интервью НСН отмечал, что создание виртуального сотового оператора для госорганов позволит избежать вмешательства третьих стран в дела России, сообщает «Радиоточка НСН».



