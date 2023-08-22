Депутат Хинштейн: Запрет iPhone для обычных россиян нерационален

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал запрет на iPhone для россиян нерациональным. Его слова приводит Telegram-канал IT-комитета.

Он подчеркнул, что запреты касаются только служебного общения, так как речь идет о безопасности государственных данных.

«Свобода выбора»: Аналитик заявил, что от iPhone откажутся все ведомства России

При этом все российские ведомства, чиновники и госкорпорации прекратят использовать iPhone и iPad для работы к лету 2024 года, заявил ранее аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Ранее сообщалось, что в России задумались о создании виртуального сотового оператора для госорганов. На этом фоне шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в интервью НСН отмечал, что создание виртуального сотового оператора для госорганов позволит избежать вмешательства третьих стран в дела России, сообщает «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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