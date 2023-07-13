«Свобода выбора»: Аналитик заявил, что от iPhone откажутся все ведомства России

Все российские ведомства, чиновники и госкорпорации прекратят использовать iPhone и iPad для работы к лету 2024 года, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН. Он отметил, что ведомства перейдут на Android, которая считается более защищенной системой.

Ранее российские ведомства начали отказываться от использования iPhone для служебной переписки. Так, в Минпромторге запрет вступает в силу с 17 июня. В «Ростехе» тоже вводят запрет, он коснется 600 тысяч работников, 500 тысяч из них – в центральном аппарате госкорпорации. При этом Минцифры готовит указ об аналогичных мерах для своих сотрудников. Муртазин отметил, что за госслужащими будут следить, чтобы удостовериться, что они действительно отказались от Apple.

«Android является защищенной системой, в отличие от iOS. В конечном итоге, все ведомства прекратят работать с iPhone и iPad. А те, кто не прекратит работать… Есть очень простая история: на другом конце можно определять, с какого устройства вы выходите. Рядовой состав могут увольнять, плюс отключать доступ с таких систем. Они просто не смогут войти в корпоративную систему государства. Раскатываться эта история будет до конца года. Думаю, что к следующему лету большая часть чиновников с iPhone пересядет на другие аппараты», - сказал Муртазин.