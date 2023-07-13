«Свобода выбора»: Аналитик заявил, что от iPhone откажутся все ведомства России
Если ряд чиновников продолжит работать с iPhone, то это будет легко выяснить, отметил в эфире НСН Эльдар Муртазин. По его словам, таких госслужащих сразу будут увольнять.
Все российские ведомства, чиновники и госкорпорации прекратят использовать iPhone и iPad для работы к лету 2024 года, заявил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН. Он отметил, что ведомства перейдут на Android, которая считается более защищенной системой.
Ранее российские ведомства начали отказываться от использования iPhone для служебной переписки. Так, в Минпромторге запрет вступает в силу с 17 июня. В «Ростехе» тоже вводят запрет, он коснется 600 тысяч работников, 500 тысяч из них – в центральном аппарате госкорпорации. При этом Минцифры готовит указ об аналогичных мерах для своих сотрудников. Муртазин отметил, что за госслужащими будут следить, чтобы удостовериться, что они действительно отказались от Apple.
«Android является защищенной системой, в отличие от iOS. В конечном итоге, все ведомства прекратят работать с iPhone и iPad. А те, кто не прекратит работать… Есть очень простая история: на другом конце можно определять, с какого устройства вы выходите. Рядовой состав могут увольнять, плюс отключать доступ с таких систем. Они просто не смогут войти в корпоративную систему государства. Раскатываться эта история будет до конца года. Думаю, что к следующему лету большая часть чиновников с iPhone пересядет на другие аппараты», - сказал Муртазин.
Аналитик отметил, что отказ компаний от любой техники Apple означает, что разработка новых систем под iOS останавливается, не будет приложений и возможности выходить в корпоративный сегмент с этих устройств. Кроме того, Муртазин выразил уверенность, что с iPhone ведомства перейдут на Android.
«На сегодняшний день в России есть компании, которые отказываются от любой техники Apple в корпоративном и государственном сегменте. По сути, это означает, что разработка новых систем под iOS останавливается, не будет приложений, возможности выходить в корпоративный сегмент с этих устройств. В первую очередь, это затрагивает министерства, чиновников, а во вторую – госкорпорации. Тем не менее, переход будет осуществляться постепенно. Переход в данный момент будет на Android. Здесь нет никаких ограничений в выборе устройств. Свобода выбора», - резюмировал собеседник НСН.
Так, в начале июня ФСБ сообщила о «разведывательной акции американских спецслужб». По утверждению ведомства, вместе с Федеральной службой охраны были выявлены «аномалии», характерные для iPhone и обусловленные «работой ранее неизвестного вредоносного программного обеспечения». Тогда же в ФСБ заявили, что это свидетельствует о «тесном сотрудничестве» Apple с национальным разведывательным сообществом, в частности с Агентством национальной безопасности США, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Власти Киева запретили включать песни на русском языке в публичных местах
- Жительницу Тюмени отправили в СИЗО за избиение сына в прямом эфире
- Замглавы Минцифры Паршин задержан при получении взятки
- Украина вышла из соглашения с Россией о совместном контроле на госгранице
- Путин объявил о возобновлении программ мегагрантов для исследователей
- Цена нефти Brent превысила 81 доллар за баррель
- Путин потребовал утвердить нацпроект по беспилотникам до 1 сентября
- Путин назвал перевод экономики России на новую модель управления принципиальной задачей
- Путин заявил, что Россия будет идти вперед собственным путем
- Внешний долг России сократился до рекордного уровня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru