«Изоляция от стран»: Названы цели создания сотового оператора для госорганов
Ряд стран сегодня внимательно изучают Россию и ищут лазейки, чтобы проникнуть в информационное поле, отметил в эфире НСН интернет-эксперт Леонтий Букштейн.
Создание виртуального сотового оператора для госорганов позволит избежать вмешательства третьих стран в дела России, заявил шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации», интернет-эксперт Леонтий Букштейн в интервью НСН.
Накануне «Известия» сообщили, что в России задумались о создании виртуального сотового оператора для госорганов. Отмечается, что пока проект находится на стадии обсуждения и технических тестов, его хотят запустить на базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Так, она использует сети сразу четырех федеральных сотовых компаний, поэтому абоненты нового оператора будут иметь оптимальное качество связи. Букштейн отметил, что сотовый оператор для госорганов поможет обеспечить безопасность страны.
«Это идет в связке с тем, что чиновникам уже запретили пользоваться iPhone. Есть подозрения, что там присутствуют так называемые недекларируемые возможности. От изготовителя всего можно ожидать. Действительно, связь у органов власти должна быть изолирована от вмешательства третьих стран. Россию сейчас внимательно изучают, ищут какие-то лазейки, чтобы проникнуть в информационное поле. Поэтому придумывают средства борьбы с проникновением, есть не только его угрозы, но и факты. Нам будет жить спокойней», - сказал Букштейн.
Он отметил, что создание виртуального сотового оператора является недешевым удовольствием. По словам Букштейна, также нужно будет подумать над производством собственных смартфонов для еще большей безопасности.
«Это большие суммы, недешевое удовольствие. Нужно оснастить людей терминалами. Например, iPhone в США имеет контакт со спутниковой связью. У нас есть спутниковая группировка, но куда будет идти сигнал, это вопрос. Мы так толком и не решили проблему производства собственного смартфона... Времени на раскачку нет, думаю, что в течение 2024 года проблема будет закрыта», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее ФСБ России заявила, что устройства Apple предоставляют спецслужбам США широкие возможности по контролю за любыми лицами. Специалисты ведомства обнаружили аномалии, характерные только для пользователей телефонов этой марки.
Ряд российских ведомств уже начали отказываться от использования iPhone. На этом фоне аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН отмечал, что все российские ведомства, чиновники и госкорпорации прекратят использовать iPhone и iPad для работы к лету 2024 года, сообщает «Радиоточка НСН».
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