«Изоляция от стран»: Названы цели создания сотового оператора для госорганов

Накануне «Известия» сообщили, что в России задумались о создании виртуального сотового оператора для госорганов. Отмечается, что пока проект находится на стадии обсуждения и технических тестов, его хотят запустить на базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Так, она использует сети сразу четырех федеральных сотовых компаний, поэтому абоненты нового оператора будут иметь оптимальное качество связи. Букштейн отметил, что сотовый оператор для госорганов поможет обеспечить безопасность страны.

«Это идет в связке с тем, что чиновникам уже запретили пользоваться iPhone. Есть подозрения, что там присутствуют так называемые недекларируемые возможности. От изготовителя всего можно ожидать. Действительно, связь у органов власти должна быть изолирована от вмешательства третьих стран. Россию сейчас внимательно изучают, ищут какие-то лазейки, чтобы проникнуть в информационное поле. Поэтому придумывают средства борьбы с проникновением, есть не только его угрозы, но и факты. Нам будет жить спокойней», - сказал Букштейн.

Он отметил, что создание виртуального сотового оператора является недешевым удовольствием. По словам Букштейна, также нужно будет подумать над производством собственных смартфонов для еще большей безопасности.

«Это большие суммы, недешевое удовольствие. Нужно оснастить людей терминалами. Например, iPhone в США имеет контакт со спутниковой связью. У нас есть спутниковая группировка, но куда будет идти сигнал, это вопрос. Мы так толком и не решили проблему производства собственного смартфона... Времени на раскачку нет, думаю, что в течение 2024 года проблема будет закрыта», - резюмировал собеседник НСН.