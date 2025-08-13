Депутат Гусев показал Тимати, где искать льготы для многодетных отцов
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев откликнулся на вопрос Тимати (Тимур Юнусов) в соцсетях и рассказал, где рэперу искать льготы для многодетных отцов.
Гусев посоветовал музыканту обратиться в @spravedlivo_mamabot в Telegram.
Депутат поздравил рэпера с рождением третьего ребенка и порекомендовал почитать о действующих законах в специальном сервисе, подчеркнув, что юридическая служба для получения такой информации больше не требуется.
«Как многодетный отец многодетному отцу рекомендую наш «Мамин Бот». Он предоставляет всю необходимую информацию о льготах, порядке их оформления и ссылки на нужные ресурсы», — заявил НСН первый зампред комитета Госдумы по контролю.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец в эфире НСН предложила заменить «Пусть говорят» на семейный «Форт Боярд».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сокуров объяснил отсутствие современных фильмов в «школьном» списке Шахназарова
- Стамбул, Сидней, Шанхай: Сколько сегодня стоят зарубежные морские круизы
- Речной круиз обойдется россиянам минимум в семь тысяч рублей в сутки
- МИД РФ: Киев не ответил на предложение о создании рабочих групп для переговоров
- В Белгородской области сбили еще шесть украинских беспилотников
- Подоляк: Украина готова обсуждать любую форму прекращения огня
- Лавров примет участие в саммите России и США на Аляске
- Систему ПВО США «Золотой купол» сравнили с «дырявым дуршлагом»
- В Воронеже мужчина открыл стрельбу с балкона многоэтажки и ранил женщину
- МИД Эстонии объявил о высылке российского дипломата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru