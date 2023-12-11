Депутат Гурулев предложил ввести смертную казнь за диверсии на железных дорогах

Он рассказал о своих «коллегах, которые в погонах ходят», которые признались ему, что в Белоруссии «смертная казнь», а в одном из случаев «при попытке поджога релейного шкафа двоих просто на месте радостно завалили тут же».

«Сарафанное радио на всю страну моментально все разнесло. Больше поджогов релейных шкафов в Белоруссии нет. Проблема решена», — сказал Гурулев.

Парламентарий отметил, что на российских железных дорогах уже произошло более 70 случаев поджогов релейных шкафов, три железнодорожных состава пустили под откос. По его словам, украинские спецслужбы платят за такие диверсии от 10 до 30 тысяч рублей.

Ранее Гурулев заявил в эфире телеканала «Россия 1», что 80% россиян доверяют президенту Владимиру Путину, а остальная «гниль» должна быть «если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена». Глава этической комиссии Госдумы Валентина Терешкова заявила, что предложение депутата является «фигурой речи» сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

