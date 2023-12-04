Гурулев заявил, что в новых регионах РФ возродили «Смерш»

Член комитета Госдумы по обороне депутат Андрей Гурулев в своем Telegram-канале заявил, что в новых регионах РФ была создана служба, аналогичная советской контрразведке «Смерш».

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Он отметил, что борьба с диверсантами и шпионами необходима на территории всей страны, так как «сегодня нам пытаются помешать и в тылу».

Депутат напомнил о возгорании вагона-цистерны с топливом в Северомуйском тоннеле Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и указал, что на месте грузового поезда мог быть пассажирский.

«Внутри зарождаются с помощью спецслужб Запада люди, которые нам гадят. Это хорошо, на БАМе бочки свалились, а если бы пассажирский состав шёл? Что бы мы рассказывали?», - написал Гурулев.

Ранее в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России заявили, что ночью 29 ноября в Северомуйском тоннеле произошло возгорание вагона-цистерны с топливом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным источников «Коммерсанта», инцидент квалифицировали, как теракт.

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ФОТО: РИА Новости
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