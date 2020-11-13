Депутаты захотели отменить штрафы за проезд по «выделенке»

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР направили на отзыв в кабмин России проект закона, в котором предлагается не штрафовать водителей за проезд по выделенной полосе в ночное время и при необходимости объезда, написал в своем в Telegram-канале один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к документу говорится, что ночью выделенная полоса остается как правило, пустой, при этом соседние полосы могут быть загружены. Как считают народные избранники, в условиях дорожного трафика запрет выезда на выделенную полосу в ночное время является необоснованным и странным.

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Согласно действующим правилам дорожного движения, по выделенной полосе могут двигаться рейсовые автобусы, троллейбусы, школьные автобусы, маршрутные и легковые такси, а также велосипедисты. Для другого транспорта предусмотрен штраф в 1,5 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что подросткам в России могут разрешить вождение автомобилей с 17 лет.

Однако до совершеннолетия, водителя должен будет сопровождать «наставник», следует из законопроекта МВД РФ, который уже направлен в кабмин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДепутатыАвтомобилистыТранспорт
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