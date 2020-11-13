Депутаты захотели отменить штрафы за проезд по «выделенке»

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР направили на отзыв в кабмин России проект закона, в котором предлагается не штрафовать водителей за проезд по выделенной полосе в ночное время и при необходимости объезда, написал в своем в Telegram-канале один из авторов инициативы, депутат Ярослав Нилов.

В пояснительной записке к документу говорится, что ночью выделенная полоса остается как правило, пустой, при этом соседние полосы могут быть загружены. Как считают народные избранники, в условиях дорожного трафика запрет выезда на выделенную полосу в ночное время является необоснованным и странным.