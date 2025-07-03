«Сложно назвать причины опоздания, которые зависят в этом случае от перевозчика. Если транспорт опаздывает, это в 99% случаев – пробки. В Москве транспорт может не опаздывать, потому что он едет по выделенной полосе. В столице следят за тем, чтобы по этой полосе не ехали другие автомобили. Но даже Москва не застрахована от того, что на этой полосе два таксиста не столкнутся между собой. В Москве эти проблемы быстро решаются. А опоздания по межрегиональному сообщению на час – это частые случаи. Сколько времени мы тратим на пробки по пути на дачу? Как перевозчик может объехать эту пробку? За пробки должен отвечать не перевозчик», - рассказала она.

По ее словам, ситуации на дорогах бывают очень разные, а штрафы негативно отразятся на безопасности.

«Зимой бывают опоздания, потому что не чистят трассу. Два-три дня в году бывает, что трассу просто перекрывают. Зачем этот закон нужен? Для пиара? Это не в интересах пассажиров точно. Если перевозчик видит, что гололед опасный на дороге, что ему делать? Это отразится на времени прибытия, так как безопасность на первом месте. А штрафы приведут к тому, что водители будут вынуждены нарушать нормы безопасности. Это смертный приговор людям, пассажирам. Если у перевозчика сломанное транспортное средство, это другое дело, но никакой перевозчик не решится специально выпускать на линию неисправный транспорт. Потому что эвакуация такого транспорта в бокс стоит гораздо больше, чем не выйти на линию вообще», - подытожила собеседница НСН.

Ранее министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании президиума Госсовета заявил о необходимости повысить эффективность строительства и коммунальных работ, а также оптимизировать расходы регионов, напоминает «Радиоточка НСН».

