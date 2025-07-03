Смертный приговор пассажирам: Штрафы за опоздание автобусов ударят по безопасности
Если общественный транспорт опаздывает, это в 99% случаев – пробки, водитель в этом не виноват, заявила НСН Татьяна Ракулова.
Штрафы за опоздание общественного транспорта приведут к тому, что водители будут вынуждены нарушать правила безопасности, заявила НСН глава Объединения автопассажирских перевозчиков Татьяна Ракулова.
В Госдуму внесли законопроект, который предполагает введение штрафов за опоздание общественного транспорта. Соответствующий документ опубликован в думской электронной базе. За такое правонарушение, согласно проекту, должен быть установлен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей для должностных лиц, от 5 до 10 тысяч рублей — для индивидуальных предпринимателей, от 10 до 30 тысяч — для юридических лиц. Ракулова рассказала о последствиях такого решения.
«Сложно назвать причины опоздания, которые зависят в этом случае от перевозчика. Если транспорт опаздывает, это в 99% случаев – пробки. В Москве транспорт может не опаздывать, потому что он едет по выделенной полосе. В столице следят за тем, чтобы по этой полосе не ехали другие автомобили. Но даже Москва не застрахована от того, что на этой полосе два таксиста не столкнутся между собой. В Москве эти проблемы быстро решаются. А опоздания по межрегиональному сообщению на час – это частые случаи. Сколько времени мы тратим на пробки по пути на дачу? Как перевозчик может объехать эту пробку? За пробки должен отвечать не перевозчик», - рассказала она.
По ее словам, ситуации на дорогах бывают очень разные, а штрафы негативно отразятся на безопасности.
«Зимой бывают опоздания, потому что не чистят трассу. Два-три дня в году бывает, что трассу просто перекрывают. Зачем этот закон нужен? Для пиара? Это не в интересах пассажиров точно. Если перевозчик видит, что гололед опасный на дороге, что ему делать? Это отразится на времени прибытия, так как безопасность на первом месте. А штрафы приведут к тому, что водители будут вынуждены нарушать нормы безопасности. Это смертный приговор людям, пассажирам. Если у перевозчика сломанное транспортное средство, это другое дело, но никакой перевозчик не решится специально выпускать на линию неисправный транспорт. Потому что эвакуация такого транспорта в бокс стоит гораздо больше, чем не выйти на линию вообще», - подытожила собеседница НСН.
Ранее министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании президиума Госсовета заявил о необходимости повысить эффективность строительства и коммунальных работ, а также оптимизировать расходы регионов, напоминает «Радиоточка НСН».
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