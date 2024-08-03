YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве

На минувшей неделе глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о замедлении видеохостинга. Он уточнил, что мера коснется только десктопных версий. По словам депутата, шаг был вынужденным и направлен против администрации иностранного ресурса.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что решение о замедлении работы YouTube в России принял Роскомнадзор.

