YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве

Видеохостинг YouTube перестал у части пользователей в России воспроизводить видео в высоком качестве (1080р и выше) на большинстве популярных браузеров на десктопах: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Yandex Browser, передает РБК.

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На минувшей неделе глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о замедлении видеохостинга. Он уточнил, что мера коснется только десктопных версий. По словам депутата, шаг был вынужденным и направлен против администрации иностранного ресурса.

Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что решение о замедлении работы YouTube в России принял Роскомнадзор.

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ФОТО: РИА Новости
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