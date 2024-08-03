YouTube перестал воспроизводить видео в высоком качестве
Видеохостинг YouTube перестал у части пользователей в России воспроизводить видео в высоком качестве (1080р и выше) на большинстве популярных браузеров на десктопах: Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Yandex Browser, передает РБК.
На минувшей неделе глава комитета ГД по информационной политике Александр Хинштейн сообщил о замедлении видеохостинга. Он уточнил, что мера коснется только десктопных версий. По словам депутата, шаг был вынужденным и направлен против администрации иностранного ресурса.
Ранее глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что решение о замедлении работы YouTube в России принял Роскомнадзор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru