Депутат ГД назвал информационную войну причиной начала спецоперации на Украине
Алексей Чепа отметил, что информационная война против России была призвана расколоть братские народы России и Украины.
Информационная война, которая была объявлена России Западом, привела к необходимости проведения спецоперации на Украине, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН.
«Нам была объявлена информационная война уже несколько лет назад, сейчас она вышла в пику. На самом деле это война призвана к тому, чтобы расколоть наши дружественные, братские народы России и Украины. С помощью этой войны были созданы такие условия, когда президенту Путину ничего не оставалось делать, как объявить вот эту спецоперацию. Это информационная война, которая постепенно перешла после Холодной войны, и сегодня она принимает самые уродливые, самые циничные формы», - отметил он.
Президент РФ Владимир Путин 4 марта подписал закон об уголовном наказании за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к несанкционированным акциям. Максимальное наказание, в случае если ложная информация привела к тяжким последствиям, составляет 15 лет лишения свободы.
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