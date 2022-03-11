Депутат ГД: Закон о фейках не регулирует личную переписку
Алла Салаева отметила, что новый закон касается только публичной информации.
Закон о фейках не распространяется на личную переписку, а затрагивает только публичную информацию, заявила депутат Госдумы Алла Салаева в пресс-центре НСН.
«Пока мы говорим все-таки про социальные сети и СМИ, а внутренняя переписка и чаты, которые созданы, это все-таки внутренняя, личная переписка людей, это другая история. Сейчас мы говорим про публичную информацию, а чат – это закрытая информация, это может быть два человека или двадцать. Но если это вызывает какие-то опасения, то всегда можно обратиться к следственным органам», - объяснила она.
Информационная война, которая была объявлена России Западом, привела к необходимости спецоперации на Украине, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН ранее.
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