Депутат ГД: Закон о фейках не регулирует личную переписку

Закон о фейках не распространяется на личную переписку, а затрагивает только публичную информацию, заявила депутат Госдумы Алла Салаева в пресс-центре НСН.

«Пока мы говорим все-таки про социальные сети и СМИ, а внутренняя переписка и чаты, которые созданы, это все-таки внутренняя, личная переписка людей, это другая история. Сейчас мы говорим про публичную информацию, а чат – это закрытая информация, это может быть два человека или двадцать. Но если это вызывает какие-то опасения, то всегда можно обратиться к следственным органам», - объяснила она.

Информационная война, которая была объявлена России Западом, привела к необходимости спецоперации на Украине, заявил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в пресс-центре НСН ранее.

