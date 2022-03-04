Путин утвердил закон об уголовном наказании за фейки о ВС РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об уголовном наказнии за фейки о Вооруженных силах РФ и призывы к несанкционнированным акциям.
Ранее Совет федерации одобрил этот закон. Отмечалось, что решение было принято единогласно, 154 сенатора проголосовали за принятие закона.
В наказание может быть применен штраф 100 тыс. до 300 тыс. рублей, либо в размере заработной платы за 2 года. Или арест от 4 до 6 месяцев, или тюремный срок до 3 лет.
Срок заключения, согласно закону, может увеличиваться до 5 лет, а штраф - до 1 млн при наступлении смерти или вреда здоровья по неосторожности, нарушении общественного порядка и порчи имущества.
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