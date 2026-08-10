Она также объяснила, в чём преимущества железнодорожного круиза по сравнению с авиаперелётами и для какой аудитории такой формат будет наиболее привлекательным.

«Железнодорожный круиз предлагает иной опыт путешествия. В случае с "Великим чайным путём" формат поезда становится преимуществом сам по себе. Маршрут протяжённый, с несколькими остановками в разных регионах. Авиация просто не даст такого опыта: нельзя "поймать" в полёте атмосферу Сибири, Урала или Поволжья, любоваться меняющимися пейзажами часами, спонтанно решить выйти на остановке и погулять по городу. Для многих путешествие — это не только пункт назначения, но и сам процесс. В туристском поезде этот процесс превращён в часть программы: на борту есть вагон‑ресторан, спа‑зона, проводятся экскурсии на остановках. То есть железная дорога здесь — инструмент для создания комплексного, неспешного опыта погружения в культуру и природу. Ещё один фактор: в последние годы у части путешественников растёт усталость от авиаперелётов из‑за связанных с ними стрессов — ранние подъёмы, очереди на досмотр, риск задержек. Для таких людей поезд — осознанный выбор в пользу предсказуемости, возможности расслабиться, выспаться в пути, почитать или просто посмотреть в окно», — добавила эксперт.

Ранее коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов сказал НСН, что в Китай на девять ночей можно улететь за 120 тысяч рублей на двоих, это будет перелет с пересадкой через Пекин, например, в Санью.

