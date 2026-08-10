Великий чайный путь: Кого привлечет круиз на поезде из Китая в Россию
Железнодорожный туризм в России выходит на новый уровень: маршрут «Великий чайный путь» претендует стать одним из ключевых проектов для привлечения как иностранных, так и российских путешественников, сказала НСН Наумова Ксения.
Начальник управления туризма «РЖД Тур», советник президента Российского союза туриндустрии Наумова Ксения рассказала НСН о перспективах маршрута «Великий чайный путь» для путешественников из Китая и России.
РЖД подготовили новый международный туристический маршрут «Великий чайный путь», сообщили в пресс-службе компании. Маршрут протяженностью свыше 5,6 тысячи километров повторяет древний торговый путь XVIII века из Китая в Европу. Остановки предусмотрены в Улан-Удэ, Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми и Москве. Проект поддержали уже семь регионов. Наумова отметила, что гости из КНР сейчас ищут более глубокого погружения — их привлекают самобытные регионы, уникальная природа, локальная культура и история.
«Со стороны китайских туристов действительно есть потенциал для этого маршрута. Эксперты отмечают важный сдвиг: классические маршруты (Москва — Санкт‑Петербург) уже не так интересны. Гости из КНР сейчас ищут более глубокого погружения — их привлекают самобытные регионы, уникальная природа, локальная культура и история. А "Великий чайный путь" как раз даёт такую возможность: это длинный трансконтинентальный маршрут, который объединяет знаковые точки в России, Китае и Монголии. Формат железнодорожного круиза (когда ты последовательно посещаешь разные места, не организуя логистику самостоятельно) идеально закрывает этот запрос на комплексное путешествие. Плюс в пользу маршрута: в рамках проекта уже провели ознакомительный тур для китайских туроператоров и журналистов — они лично оценили потенциал регионов и уровень сервиса, что напрямую работает на формирование спроса. Со стороны российских туристов интерес тоже есть, но мотивы другие. Для многих россиян это шанс открыть для себя новые уголки собственной страны — те регионы, куда не все добираются в самостоятельных поездках. Формат неспешного путешествия с экскурсиями на остановках и сервисом прямо в поезде тоже находит отклик у тех, кто ценит комфорт и насыщенность программы без лишних хлопот», — сказала собеседница НСН.
Она также объяснила, в чём преимущества железнодорожного круиза по сравнению с авиаперелётами и для какой аудитории такой формат будет наиболее привлекательным.
«Железнодорожный круиз предлагает иной опыт путешествия. В случае с "Великим чайным путём" формат поезда становится преимуществом сам по себе. Маршрут протяжённый, с несколькими остановками в разных регионах. Авиация просто не даст такого опыта: нельзя "поймать" в полёте атмосферу Сибири, Урала или Поволжья, любоваться меняющимися пейзажами часами, спонтанно решить выйти на остановке и погулять по городу. Для многих путешествие — это не только пункт назначения, но и сам процесс. В туристском поезде этот процесс превращён в часть программы: на борту есть вагон‑ресторан, спа‑зона, проводятся экскурсии на остановках. То есть железная дорога здесь — инструмент для создания комплексного, неспешного опыта погружения в культуру и природу. Ещё один фактор: в последние годы у части путешественников растёт усталость от авиаперелётов из‑за связанных с ними стрессов — ранние подъёмы, очереди на досмотр, риск задержек. Для таких людей поезд — осознанный выбор в пользу предсказуемости, возможности расслабиться, выспаться в пути, почитать или просто посмотреть в окно», — добавила эксперт.
Ранее коммерческий директор TEZ TOUR Россия, член Российского союза туриндустрии Воскан Арзуманов сказал НСН, что в Китай на девять ночей можно улететь за 120 тысяч рублей на двоих, это будет перелет с пересадкой через Пекин, например, в Санью.
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