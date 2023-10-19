«Штраф и конфискация!»: Массовое создание дорожек для самокатов сочли бессмысленным

Прежде, чем создавать дорожки для электросамокатов, нужно ужесточить нормы для водителей СИМ, вплоть до их конфискации в случае происшествия, отметил в эфире НСН Марсель Бикбау. 

Создавать дорожки для электросамокатов, чтобы разделить потоки пешеходов и СИМ, будет целесообразно лишь в случае увеличения штрафов для пользователей этих средств, заявил академик РАЕН, специалист по дорожному строительству Марсель Бикбау в интервью НСН.

Накануне сообщалось, что в России будут массово создавать дорожки для электросамокатов и велосипедов. Это позволит разделить потоки пешеходов, средства индивидуальной мобильности (СИМ) и велосипедов. Нормы должны появиться в градостроительных правилах. Минстрой, МВД, Минтранс должны разработать правила к лету 2024 года. Бикбау отметил, что от самокатчиков страдает много людей.

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«Безусловно, нужно что-то делать с учетом того, что происходит. В какой степени это будет выполняться, связано с тем, что законы, как правило, принимаются неплохие, но исполнение хромает. От того, как мчатся наши самокаты, страдает очень много людей. Нужно также радикально ужесточить нормы всем тем, кто пользуется этими средствами передвижения, иначе это будет пустой закон. Конфисковывать средства немедленно по происшествию и большие штрафы. Иначе народ не воспитать», - сказал Бикбау.

С марта этого года максимальная скорость передвижения на электросамокате составляет не более 25 км/ч, за ее превышение грозит административный штраф в размере 800 рублей.

При этом сейчас максимальный размер штрафа за нарушение правил дорожного движения водителем электросамоката составляет 1,5 тысячи рублей. На такую сумму могут оштрафовать, в частности, за причинение по неосторожности вреда здоровью человека легкой или средней тяжести либо за пьяную езду, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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