В России ужесточат контроль за передвижением электросамокатов
Правительство России утвердило «дорожную карту» мероприятий, направленных на дополнительное нормативно-правовое регулирование развития средств индивидуальной мобильности (СИМ), пишет газета «Коммерсант».
Власти планируют ужесточить контроль за передвижением электросамокатов и других средств мобильности. «Дорожная карта» содержит новые штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Планируется ввести обязательную регистрацию СИМ в цифровом реестре и создать систему идентификации пользователей. Водителей электросамокатов обяжут останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД и проходить проверку на состояние опьянения.
В ПДД пропишут правила остановки и стоянки электросамокатов и велосипедов, введут знаки, обозначающие парковку для СИМ. Все мероприятия плана рассчитаны на 2023-2025 годы.
Депутаты от фракции ЛДПР 16 октября внесли в Госдуму законопроект о государственной регистрации электросамокатов, передает «Радиоточка НСН».
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