В России ужесточат контроль за передвижением электросамокатов

Власти планируют ужесточить контроль за передвижением электросамокатов и других средств мобильности. «Дорожная карта» содержит новые штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Планируется ввести обязательную регистрацию СИМ в цифровом реестре и создать систему идентификации пользователей. Водителей электросамокатов обяжут останавливаться по требованию сотрудников ГИБДД и проходить проверку на состояние опьянения.

В ПДД пропишут правила остановки и стоянки электросамокатов и велосипедов, введут знаки, обозначающие парковку для СИМ. Все мероприятия плана рассчитаны на 2023-2025 годы.

Депутаты от фракции ЛДПР 16 октября внесли в Госдуму законопроект о государственной регистрации электросамокатов, передает «Радиоточка НСН».

