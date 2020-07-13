Депутат: Детей должен интересовать спорт, а не компьютерные игры
Местные власти должны больше уделять внимания развитию спорта в регионах. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова в эфире НСН отметила, что дети должны заниматься спортом, а не играть в компьютерные игры.
«Понятная позиция, мы давно ее, конечно, придерживаемся. Но сейчас этот вопрос вышел на новый виток развития, потому что во многих регионах востребован детский спорт. Мы понимаем, что нация должна быть здоровой. Я уверена, что губернаторы услышат это. Главное, нужно развивать доступную и бесплатную инфраструктуру для занятий спортом. Вот этого ждут люди. Наши дети должны больше проводить время в спорте, чтобы были заняты, были увлечены, а не уделяли внимание разнообразным асоциальным вещам – алкоголю, наркотикам. Теперь к асоциальным я бы еще отнесла и компьютерные игры. Пусть они играют на спортивных площадках, а не в виртуальной реальности», – сказала она.
Кроме того, олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова в эксклюзивном интервью НСН поддержала мнение Владимира Путина, что Россия должна стать лидером по применению цифровых сервисов.
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