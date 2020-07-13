Журова: Нужно защитить свои трудовые права до повторения пандемии
Олимпийская чемпионка, депутат ГД Светлана Журова специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.
Минтруд поддержал предлагаемые поправки в Трудовой кодекс
Минтруд поддержал депутатский проект поправок в Трудовой кодекс о дистанционном режиме работы.
Светлана Журова: «Вносятся определенные поправки в Трудовой кодекс, что позволит сейчас определить понятия дистанционного режима и удаленной работы, нужно это все узаконить. Потому что у многих были просто устные договоренности о дистанционном режиме работы, и, соответственно, они могли не выполняться, или не оплачиваться. Поэтому, это беспокоило, как и самих работников, так и работодателей. Может быть повторение пандемии и самоизоляции, поэтому, думаю, людям нужно защитить свои трудовые права», – отметила Светлана Журова в эфире НСН.
Путин заявил, что Россия должна стать лидером по применению цифровых сервисов
Россия должна войти в число мировых лидеров по применению цифровых сервисов во всех сферах жизни. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Светлана Журова: «Абсолютно соглашусь с президентом. Дело в том, что, если мы не будем первыми, то кто-то займет наше место. У нас есть технологии и все возможности, чтобы опередить весь мир. Мы уже являемся лидерами, и это отмечают многие. Например, определенные банки имеют такие сервисы, которых нет у других. Думаю, что в этом вопросе обязательно нужно опережать всех. Я уверена, что поддержка, которую сейчас оказывает президент, и внимание президента нужно учитывать, и вкладываться в развитие этих технологий», – подчеркнула депутат в интервью НСН.
Президент наказал местным властям уделять больше внимания развитию спорта
Президент РФ Владимир Путин призвал региональные власти больше внимания уделять развитию спорта. Об этом глава государства заявил во время заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Светлана Журова: «Понятная позиция, мы давно ее, конечно, придерживаемся. Но сейчас этот вопрос вышел на новый виток развития, потому что во многих регионах востребован детский спорт. Мы понимаем, что нация должна быть здоровой. Я уверена, что губернаторы услышат это. Главное, нужно развивать доступную и бесплатную инфраструктуру для занятий спортом. Вот этого ждут люди. Наши дети должны больше проводить время в спорте, чтобы были заняты, были увлечены, а не уделяли внимание разнообразным асоциальным вещам – алкоголю, наркотикам. Теперь к асоциальным я бы еще отнесла и компьютерные игры. Пусть они играют на спортивных площадках, а не в виртуальной реальности», – подытожила в беседе с НСН Светлана Журова.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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