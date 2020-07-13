Журова: Нужно защитить свои трудовые права до повторения пандемии

Светлана Журова: «Понятная позиция, мы давно ее, конечно, придерживаемся. Но сейчас этот вопрос вышел на новый виток развития, потому что во многих регионах востребован детский спорт. Мы понимаем, что нация должна быть здоровой. Я уверена, что губернаторы услышат это. Главное, нужно развивать доступную и бесплатную инфраструктуру для занятий спортом. Вот этого ждут люди. Наши дети должны больше проводить время в спорте, чтобы были заняты, были увлечены, а не уделяли внимание разнообразным асоциальным вещам – алкоголю, наркотикам. Теперь к асоциальным я бы еще отнесла и компьютерные игры. Пусть они играют на спортивных площадках, а не в виртуальной реальности», – подытожила в беседе с НСН Светлана Журова.

