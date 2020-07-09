Хоркина: Возврат зрителей и болельщиков – это новые рекорды у спортсменов

Двукратная олимпийская чемпионка и заслуженный мастер спорта Светлана Хоркина специально для НСН подготовила топ главных, на ее взгляд, новостей уходящего дня.

1

В Минздраве ответили на вопрос о вакцинации детей от коронавируса

В Минздраве сообщили, что решение об обязательной вакцинации детей от коронавируса будет принято по итогам клинических исследований вакцин.

Светлана Хоркина: «Я, как и многие россияне, жду эту вакцину, которая нам поможет в борьбе с коронавирусом. Не будем торопить события, очень надеюсь, что все клинические исследования дадут положительный результат, и лекарство будет создано», – отметила в эфире НСН Светлана Хоркина.

2

С августа увеличат число зрителей на спортивных мероприятиях

Число зрителей на спортивных соревнованиях в Москве с первого августа может быть увеличено с 10 до 50 процентов от вместимости трибун.

Светлана Хоркина: «Не понаслышке знаю, что наши зрители и болельщики, которые принимают вместе с нами участие в спортивных мероприятиях, соревнованиях и матчах, болея за нас, имеют особую роль в достижении наших высоких наград и результатов. Поэтому новость прекрасная. И я надеюсь, что многие рекорды, которые, в том числе, в будущем покажут наши спортсмены – это будет заслуга и наших глубокоуважаемых зрителей и болельщиков», –прокомментировала она в интервью НСН.

3

В Москве с 1 августа возобновят показ фильмов и проведение спектаклей

С первого августа в столице возобновляют свою работу театры и кинотеатры. При условии, что в зале должно быть не более 3 тысяч мест. Соответствующее распоряжение дал мэр Москвы Сергей Собянин.

Светлана Хоркина: «Отличная новость. Культура возвращается в нашу повседневную жизнь. Я вас поздравляю», – сказала она слушателям НСН.

4

Названы города с наибольшим трафиком в торговых центрах после пандемии

Стало известно, в каких города после открытия торговых центров оказалось больше всего посетителей. Ими стали Тюмень, Ижевск и Севастополь.   Об этом говорится в исследовании IT-компании «Эвотор».

Светлана Хоркина: «Очень понимаю наших граждан, которые провели долгое время в заточении, в самоизоляции. Конечно, всем хочется вырваться на свободу, посещать торговые центры, да и другие места досуга. Однако, я бы все-таки не теряла бдительность, придерживалась бы масочного режима, была бы внимательна. Потому что очень не хочется попасть в ту статистику, которая приводится сегодня», – поделилась она с НСН.

5

Метеорологи рассказали об изменениях в климате

Синоптики предупредили, что в ближайшие пять лет изменение климата продолжится, температура воздуха будет подниматься.


Светлана Хоркина: «Хочу всем пожелать, чтобы температура нашего терпения ко всем изменениям в нашей жизни оставалась 36 и 6», – подытожила в беседе с НСН Светлана Хоркина.

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О проекте

«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:БолельщикиАвторские НовостиСветлана Хоркина
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