Хоркина: Возврат зрителей и болельщиков – это новые рекорды у спортсменов

Светлана Хоркина: «Не понаслышке знаю, что наши зрители и болельщики, которые принимают вместе с нами участие в спортивных мероприятиях, соревнованиях и матчах, болея за нас, имеют особую роль в достижении наших высоких наград и результатов. Поэтому новость прекрасная. И я надеюсь, что многие рекорды, которые, в том числе, в будущем покажут наши спортсмены – это будет заслуга и наших глубокоуважаемых зрителей и болельщиков», –прокомментировала она в интервью НСН.

