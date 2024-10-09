Повальное ожирение: Избыточный вес стал проблемой для каждого третьего школьника

«Сегодня в целом идет рост избыточного веса у детей. Сейчас даже создают “Школы питания” для родителей и для детей, в том числе и в онлайн-формате, чтобы предотвратить набор веса со школьной скамьи, который усиливается в пубертатном периоде и влияет на взрослую жизнь. В целом по стране 63% взрослого населения и каждый третий ребенок школьного возраста имеют избыточный вес. Тому есть несколько причин — гиподинамия, загрузка школьной программой и неправильное питание, потому что стали более доступны ультрапереработанные продукты (сосиски, хлопья, глютен, копчености, солености, чипсы, снеки), которые влияют на метаболизм и набор веса. Отмечу, что почти всегда у родителей с ожирением дети тоже имеют проблемы с весом. Здесь дело не в генетике, а в стиле питания в семье. Надо кардинально решать эту проблему, образовывать население, внедрять сахарозаменители и такие инновационные решения, как “сладкий белок”», — сказала Мухина.

Собеседница НСН также рассказала, как лечится детское ожирение.

«Среди методов лечения — и медикаментозная терапия, и корректировка питания, и полноценный сон, но самое главное — пример родителей. Медикаменты можно назначать только по итогам обследования, если есть инсулинорезистентность и другие моменты, подключаются эндокринологи. Как правило, назначаются препараты, которые восстанавливают функцию щитовидной железы, потому что у многих детей имеется гипотериоз, препараты, которые нормализуют параметры инсулина, порой даже антидепрессанты. Проводится в некоторых случаях и поведенческая терапия», — подытожила диетолог.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников заявил, что у людей с ожирением грипп может протекать тяжелее, а риск осложнений увеличивается.

