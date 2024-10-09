Повальное ожирение: Избыточный вес стал проблемой для каждого третьего школьника
Как правило, у родителей с ожирением дети тоже имеют проблемы с лишним весом, на это влияет не генетика, а стиль питания в семье, сказала НСН Марият Мухина.
От избыточного веса страдают 63% взрослых россиян и каждый третий школьник, причиной тому гиподинамия, чрезмерная нагрузка в школе и неправильное питание, причем зачастую это проблема не одного поколения в семье. Об этом НСН заявил врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.
Японские ученые из Университета Окаямы выяснили, что досуг на свежем воздухе может защитить детей младшего возраста от ожирения. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Acta Pediatrica (ACPE). По сравнению с детьми, не имеющими опыта игр на открытом воздухе, у их любящих играть на улице сверстников вероятность избыточного веса или ожирения была на 15% ниже. По словам Мухиной, сегодня от избыточного веса страдает каждый третий школьник.
«Сегодня в целом идет рост избыточного веса у детей. Сейчас даже создают “Школы питания” для родителей и для детей, в том числе и в онлайн-формате, чтобы предотвратить набор веса со школьной скамьи, который усиливается в пубертатном периоде и влияет на взрослую жизнь. В целом по стране 63% взрослого населения и каждый третий ребенок школьного возраста имеют избыточный вес. Тому есть несколько причин — гиподинамия, загрузка школьной программой и неправильное питание, потому что стали более доступны ультрапереработанные продукты (сосиски, хлопья, глютен, копчености, солености, чипсы, снеки), которые влияют на метаболизм и набор веса. Отмечу, что почти всегда у родителей с ожирением дети тоже имеют проблемы с весом. Здесь дело не в генетике, а в стиле питания в семье. Надо кардинально решать эту проблему, образовывать население, внедрять сахарозаменители и такие инновационные решения, как “сладкий белок”», — сказала Мухина.
Собеседница НСН также рассказала, как лечится детское ожирение.
«Среди методов лечения — и медикаментозная терапия, и корректировка питания, и полноценный сон, но самое главное — пример родителей. Медикаменты можно назначать только по итогам обследования, если есть инсулинорезистентность и другие моменты, подключаются эндокринологи. Как правило, назначаются препараты, которые восстанавливают функцию щитовидной железы, потому что у многих детей имеется гипотериоз, препараты, которые нормализуют параметры инсулина, порой даже антидепрессанты. Проводится в некоторых случаях и поведенческая терапия», — подытожила диетолог.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников заявил, что у людей с ожирением грипп может протекать тяжелее, а риск осложнений увеличивается.
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