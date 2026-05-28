Депутат Буцкая призвала маркировать импортное детское питание
Только за последние полгода было несколько громких случаев выявления токсинов в детском питании иностранного производства, заявила НСН депутат Татьяна Буцкая.
Цифровая маркировка необходима для детского питания, причем распространить ее необходимо не только на смеси российского производства, но и на импортную продукцию, рассказала НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая.
Ассоциация диетологов предлагает ввести обязательную маркировку питания для маленьких детей, ослабленных пациентов и беременных женщин, передает «Коммерсант». Однако так как речь идет о питании новорожденных, нужно найти способ распространить механизм на все товары данного сегмента на российских полках, считает Буцкая.
«Когда мы говорим о российских товарах, все понятно. Товар произведен в России, сырье российское, мы прекрасно все отслеживаем. Мы можем не просто прочитать на упаковке, что это сделано в России, а четко знать, где упаковано, из какого сырья сделано, это сырье через какие руки прошло. То есть мы знаем всю «родословную» данного продукта, потому что есть маркировка «Честный знак», где через приложение можно это проследить. Очень хотелось бы, чтобы мы также могли прослеживать, когда к нам поступает продукция из зарубежных стран, особенно если это касается продукции детской, детского питания, так как это для новорожденных детей. У нас миллионы детей получают вместо грудного молока смеси, значит, если в смесях будет что-то вредное, сразу будут страдать все дети, которые эти смеси едят. Поэтому хотелось бы, чтобы мы каким-то образом могли в маркировке учитывать и иностранную долю продукции», — сказала собеседница НСН.
Буцкая напомнила, что в течение последних нескольких месяцев было несколько случаев выявления опасных компонентов в продукции зарубежных производителей детского питания.
«В смесях компании Nestle был обнаружен токсин цереулид, изымались определенные смеси во многих странах. И после этого было еще две волны, когда опять этот токсин находили. Проблема была в том, что разные смеси разных производителей оказались заражены этим токсином. А почему это произошло? Потому что один из ингредиентов смеси производят несколько точек в мире, и он оказался заражен этим токсином. Его закупили все производители, положили в свои смеси и получилось то, что получилось», — рассказала депутат.
Кроме того, Буцкая рассказала о проблемах при модернизации цехов российского завода «Инфаприм», когда из-за негерметичных или неправильно подобранных труб канализацию прорывало, создавая угрозу для стерильных зон. Эти случаи, по мнению депутата, являются сигналом необходимости вводить маркировку для товаров детского питания.
Ранее диетолог Марият Мухина в беседе с НСН призвала ограничить фастфуд в рационе детей раннего возраста, так как его употребление приводит к изменению метаболизма и тяжелым заболеваниям во взрослом возрасте.
