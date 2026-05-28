Депутат Буцкая призвала маркировать импортное детское питание

Буцкая напомнила, что в течение последних нескольких месяцев было несколько случаев выявления опасных компонентов в продукции зарубежных производителей детского питания.

«В смесях компании Nestle был обнаружен токсин цереулид, изымались определенные смеси во многих странах. И после этого было еще две волны, когда опять этот токсин находили. Проблема была в том, что разные смеси разных производителей оказались заражены этим токсином. А почему это произошло? Потому что один из ингредиентов смеси производят несколько точек в мире, и он оказался заражен этим токсином. Его закупили все производители, положили в свои смеси и получилось то, что получилось», — рассказала депутат.

Кроме того, Буцкая рассказала о проблемах при модернизации цехов российского завода «Инфаприм», когда из-за негерметичных или неправильно подобранных труб канализацию прорывало, создавая угрозу для стерильных зон. Эти случаи, по мнению депутата, являются сигналом необходимости вводить маркировку для товаров детского питания.

Ранее диетолог Марият Мухина в беседе с НСН призвала ограничить фастфуд в рационе детей раннего возраста, так как его употребление приводит к изменению метаболизма и тяжелым заболеваниям во взрослом возрасте.

