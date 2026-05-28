В Германии испугались резкого наплыва беженцев с Украины

Власти ФРГ бьют тревогу из-за возможного резкого увеличения притока украинских беженцев из Польши, сообщает Bild.

По данным издания, это может произойти в связи с урезанием льгот. Кроме того, притоку вынужденных переселенцев способствуют действия контрабандистов по перевозке нелегальных мигрантов. Так, на востоке Германии украинцы уже составляют значительную часть нелегалов, которых перевозят через границу.

Немецкие силовики указывают, что в первую очередь речь идет о мужчинах призывного возраста. С февраля 2022 года в Германию переехало около 1,35 миллиона украинцев.

Ранее стало известно, что увольнение украинских специалистов в странах Евросоюза приобретает системный характер и будет только усиливаться, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
