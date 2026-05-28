Депутат Буцкая рассказала о скрытой опасности импортных детских смесей
Не все проблемы в компонентах детского питания можно выявить в лабораторных условиях, заявила НСН депутат Татьяна Буцкая.
Цифровая маркировка для детского питания крайне важна, особенно для импортной продукции, так как даже лабораторные анализы не всегда могут выявить какие-либо проблемы, предупредила в разговоре с НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая.
Ранее Ассоциация диетологов предложила ввести обязательную маркировку питания для маленьких детей, ослабленных пациентов и беременных женщин, пишет «Коммерсант». Буцкая поддержала эту идею, так как не все опасные компоненты детского питания можно выявить имеющимися сейчас методами исследования.
«Чтобы сделать смесь молочную, кроме белков, жиров и углеводов нужны и другие компоненты. Без пальмового масла, никуда, его туда положат. Но не в пальмовом масле дело, хотя оно тоже ужасно. Для смеси обязательно нужны так называемые витаминно-минеральные премиксы, потому что коровье молоко, как и козье, совершенно по составу микроэлементов и витаминов не такое, как грудное. Производителей этих премиксов в мире раз-два и обчелся. Один в Китае, один в Америке, один в Швейцарии. И основной, у которого сейчас все покупают эти витаминно-минеральные премиксы — это часть швейцарской компании DSM, которая построила свой завод в Польше. Сейчас из Польши закупаются ингредиенты для всех молочных смесей. Меня это тревожит, потому что сейчас есть огромное количество генных технологий. Токсины — это то, что мы можем уловить. А какие-то моменты мы сейчас и не выловим», — рассказала Буцкая.
Собеседница НСН подчеркнула, что в нынешних условиях лучше профилактикой проблем, связанных с некачественной смесью, является грудное вскармливание.
«Было бы идеально, если бы новорожденные ели грудное молоко. Этих проблем не было вообще, если бы 60% мам к полугоду ребенка не переводили детей на искусственное вскармливание. У нас мам, кто по состоянию здоровья не может кормить, не больше 5%. Все остальное это по желанию. Но их тоже не сильно поругаешь, их очень долго приучали к искусственному вскармливанию. У нас сейчас мамами становится то поколение, которых мамы кормили смесью. Мне 50 лет, и меня мама кормила не просто грудью, у меня была даже молочная сестра. У мамы молока не хватало, и она мучилась, искала, у кого это молоко можно взять. Наши родители еще так к этому относились. Сейчас относительная молодежь уже выросла в таком мире, где смеси — это норма. Мы каждый раз пытаемся показать, что есть нюансы», — подчеркнула депутат.
Ранее в пресс-центре НСН Татьяна Буцкая отмечала, что для получения рекомендаций по налаживанию кормления и сна новорожденного обращаться нужно ко врачам, а не консультантам по ГВ или сну.
