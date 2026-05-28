СМИ: На АЗС наблюдаются сложности с отпуском топлива автомобилистам
Российские власти оценят ситуацию на внутреннем топливном рынке, в том числе отслеживая динамику экспорта нефтепродуктов, сообщают «Известия».
В кабмине обсуждается возможность введения ограничений на экспорт как бензина, так дизельного и авиационного топлива. Данный вопрос рассматривался на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака, однако окончательное решение еще не принято.
При этом на отдельных АЗС в центральных регионах страны уже возникли сложности с отпуском топлива автомобилистам. Эксперты считают, что, несмотря на высокий сезон и рост мирового спроса на нефтепродукты, власти в РФ вряд ли пойдут на запрет экспорта дизельного топлива, так как его производство в стране остаётся профицитным.
В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что ведомство осуществляет ежедневный мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов. В настоящее время ведомство и его территориальные органы рассматривают в отношении участников рынка 11 дел, связанных с нарушением закона о защите конкуренции.
Дефицит топлива на независимых АЗС Крыма возник из-за атак БПЛА на нефтеперерабатывающие и нефтеперекачивающие станции Центрального региона, если ситуация не стабилизируется, то цены будут ползти вверх, как и в прошлом году, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Германии испугались резкого наплыва беженцев с Украины
- СМИ: На АЗС наблюдаются сложности с отпуском топлива автомобилистам
- В РФ за производство и сбыт пищевого фальсификата может грозить тюремный срок
- Полянский: Запад и Россия близки к прямой военной конфронтации
- Самолет прилетевшего в Астану Путина сопровождали истребители
- Трамп выступил против вывоза иранского урана в РФ или КНР
- NASA хочет создать обитаемую базу на Луне размером с город к 2032 году
- Премьер Болгарии призвал Европу изменить политику по Украине
- Минздрав РФ хочет сделать электронными рецепты на лекарства
- СМИ: Сотни российских туристов застряли на вылете в Турцию и обратно