СМИ: На АЗС наблюдаются сложности с отпуском топлива автомобилистам

В кабмине обсуждается возможность введения ограничений на экспорт как бензина, так дизельного и авиационного топлива. Данный вопрос рассматривался на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака, однако окончательное решение еще не принято.

При этом на отдельных АЗС в центральных регионах страны уже возникли сложности с отпуском топлива автомобилистам. Эксперты считают, что, несмотря на высокий сезон и рост мирового спроса на нефтепродукты, власти в РФ вряд ли пойдут на запрет экспорта дизельного топлива, так как его производство в стране остаётся профицитным.

В Федеральной антимонопольной службе сообщили, что ведомство осуществляет ежедневный мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов. В настоящее время ведомство и его территориальные органы рассматривают в отношении участников рынка 11 дел, связанных с нарушением закона о защите конкуренции.

Дефицит топлива на независимых АЗС Крыма возник из-за атак БПЛА на нефтеперерабатывающие и нефтеперекачивающие станции Центрального региона, если ситуация не стабилизируется, то цены будут ползти вверх, как и в прошлом году, заявила НСН эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

