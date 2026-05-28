Полянский: Запад и Россия близки к прямой военной конфронтации
Москва предупредила страны Запада, что стороны близки к прямой конфронтации, сообщил RT постоянный представитель России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.
По его словам, на прошедшем заседании ОБСЕ практически не затронули тему атаки Вооруженных сил Украины на колледж в Старобельске, в результате которой погиб 21 человек, еще 65 получили ранения. Дипломат указал, что использовавшиеся в атаке беспилотники были произведены в западных странах. Москве также известно, что европейские государства не редко предоставляют свое воздушное пространство для пролета украинских БПЛА. «Мы очень и очень близки к прямой военной конфронтации», — отметил Полянский.
Ранее Полянский заявил, что в ОБСЕ нет прямого осуждения удара со стороны Киева по колледжу в Старобельске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
