В РФ за производство и сбыт пищевого фальсификата может грозить тюремный срок

Они попросили Генпрокуратуру принять дополнительные меры по защите прав потребителей. Кроме того, торговые сети могут обязать проверять товары на предмет их соответствия качеству.

Отмечается, что особо тяжкими составами, требующими реального лишения свободы, должны признаваться случаи поставок фальсификата в государственные социальные учреждения, а также совершение таких действий со стороны организованных групп лиц по предварительному коммерческому сговору – между поставщиком и торговой сетью. Общественники указывают, что действующих административных штрафов, которые сегодня не превышают 500 тыс. рублей, недостаточно, поскольку они не оказывают сдерживающего эффекта и не предотвращают совершение подобных нарушений.

По данным Россельхознадзора, доля фальсификата в одной только в молочной продукции в 2025 году у ритейлеров достигла максимального показателя в 18%. Ужесточение наказания поддерживают в комитетах по безопасности и экономической политике Госдумы. Депутаты считают, что новые нормы должны останавливать правонарушителей от производства и продажи подделок.

В числе торговых сетей, которые, по мнению общественников, игнорируют обязательный контроль качества товаров ,называются «Доброцен», «Светофор», «Лента», «Магнит», «Спар», «Дикси».

Для борьбы с фальсификатом нужно увеличить штрафы для бизнеса, а также предоставить надзорным органам возможность полноценно применять свои полномочия, заявил в беседе с НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

