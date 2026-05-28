Степашин: Путин однозначно обозначил условия завершения СВО
28 мая 202606:35
Денис Постольский
Российский президент Владимир Путин однозначно обозначил условия завершения специальной военной операции, сообщает РИА Новости.
Как заявил бывший глава правительства РФ Сергей Степашин, Донбасс, Запорожская и Херсонская области должны войти в состав России. Политик отметил, что РФ рассчитывает на скорейшее завершение украинского конфликта.
До этого политик заявил, что судьба президента Украины Владимира Зеленского незавидна, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Степашин: Путин однозначно обозначил условия завершения СВО
