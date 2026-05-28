СМИ: Пятая часть россиян имеет подработку

Более 20% россиян совмещают работу в найме с самозанятостью и подработками, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Консоль».

Закон об увеличении лимита сверхурочной работы позволит «не раздувать штаты»

Около половины участников исследования признались, что делают это в рабочее время на основной работе. 29% подрабатывают по выходным, 13% в любое свободное время, а 8% занимаются подработками вечером после основной работы. 4% респондентов работают дополнительно в ночное время.

8% респондентов ответили, что совмещают работу в найме и самозанятость, а еще 13% берут подработки в других компаниях. 8% участников исследования признались, что занимаются фрилансом без официального статуса.

Курьерская доставка стала самой популярной подработкой в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: ТАСС / DPA
ТЕГИ:СоцопросРабота

Горячие новости

Все новости

партнеры