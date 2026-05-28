СМИ: Пятая часть россиян имеет подработку
Более 20% россиян совмещают работу в найме с самозанятостью и подработками, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании «Консоль».
Около половины участников исследования признались, что делают это в рабочее время на основной работе. 29% подрабатывают по выходным, 13% в любое свободное время, а 8% занимаются подработками вечером после основной работы. 4% респондентов работают дополнительно в ночное время.
8% респондентов ответили, что совмещают работу в найме и самозанятость, а еще 13% берут подработки в других компаниях. 8% участников исследования признались, что занимаются фрилансом без официального статуса.
Курьерская доставка стала самой популярной подработкой в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
