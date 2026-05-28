МИД РФ опубликовал доклад о ситуации с правами человека на Украине
МИД России опубликовал на своем сайте доклад, в котором зафиксированы многочисленные нарушения прав человека на Украине.
Во внешнеполитическом ведомстве причиной сложившейся ситуации назвали нахождение у власти «нелегитимного неонацистского режима». В качестве примера приводится интервью бывшего пресс-секретаря украинского президента Владимира Зеленского Юлии Мендель.
Она сообщила о требовании главы государства вести «пропаганду как у Геббельса». Доклад охватывает такие темы, как запрет русского языка, переписывание истории, преследование верующих, ужесточение мобилизации и рост неонацистских настроений.
Разрастанию проблемы коррупции, как отмечает российский МИД, способствует и наращивание насильственной мобилизации украинцев, вызванной высокими потерями ВСУ.
Ранее Мендель назвала политика диктатором, который намерен остаться у власти навсегда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
