Мизулина взыскала с Лебедева 300 тысяч рублей

Таким образом, исполнено решение суда по иску о защите чести и достоинства Мизулиной. Она указала, что деньги будут направлены в Общероссийский народный фронт на поддержку бойцов специальной военной операции. В настоящее время от Лебедева комментариев не последовало.

Мизулина подала иск к Лебедеву в сентябре 2024 года за высказывания дизайнера. Позднее Лебедев извинился, но указал, что по-прежнему не поддерживает общественную деятельность главы ЛБИ.

Суд обязал вырезать из интервью Лебедева и Дудя фразы о Мизулиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

