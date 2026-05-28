Мизулина взыскала с Лебедева 300 тысяч рублей
Судебные приставы взыскали с известного российского дизайнера Артемия Лебедева 300 тысяч рублей по иску общественницы Екатерины Мизулиной, написала глава Лиги безопасного интернета в своем Telegram-канале.
Таким образом, исполнено решение суда по иску о защите чести и достоинства Мизулиной. Она указала, что деньги будут направлены в Общероссийский народный фронт на поддержку бойцов специальной военной операции. В настоящее время от Лебедева комментариев не последовало.
Мизулина подала иск к Лебедеву в сентябре 2024 года за высказывания дизайнера. Позднее Лебедев извинился, но указал, что по-прежнему не поддерживает общественную деятельность главы ЛБИ.
Суд обязал вырезать из интервью Лебедева и Дудя фразы о Мизулиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
