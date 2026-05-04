Региональные комбинаты против единства: Какой должна быть реформа школьного питания
Школьное питание нуждается в новом подходе, чтобы все дети были сыты, а родители довольны, сказала НСН Татьяна Буцкая.
В России обсуждают несколько подходов, которые могут изменить систему школьного питания, заявила в беседе с НСН зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая.
В России намерены провести масштабную реформу школьного питания, пишут «Известия». Как уточняет издание, Госдума по инициативе заксобрания Санкт-Петербурга рассмотрит законопроект, предусматривающий, что регионы смогут создавать государственные предприятия для организации школьного питания. Одновременно Совет Федерации предложил правительству инициировать региональные программы, предусматривающие приоритетное включение в рационы учеников рыбной продукции и функциональных продуктов питания. Поставщиков, допустивших нарушения, предлагают отстранять от поставок в учебные учреждения. Буцкая уточнила, что прорабатывается и другой вариант реформы.
«В эту сторону точно надо двигаться. Мы в марте проводили в Санкт-Петербурге круглый стол по школьному питанию. Мы обсуждали два законопроекта. Один – от питерского заксобрания, второй разрабатывал мы с экспертами. Питер предлагает дать возможность регионам создавать предприятия школьного питания, я же считаю, что нужна единая система, которая поддерживалась бы на уровне федерального министерства. Конечно, уровень свободы регионов по реализации будет, но важен контроль. Если мы каждому региону дадим возможность на свое усмотрение разрабатывать систему школьного питания, мы можем опять упереться в то, что не будут учтены все важные моменты. Питание, разумеется, должно быть свежее, качественное, но еще также важно, чтобы все нормы были едины. Сейчас нормы Министерства здравоохранения расходятся с нормами СанПиНа. Дети должны быть сыты, родители должны быть довольны. А уж как мы это достигнем, в этом и состоит работа экспертов и политиков. Не все регионы такие, как Санкт Петербург, возможности у всех очень разные. И питание детей не может зависеть от наличия знаний, денег или желания», - рассказала она.
Как добавила собеседница НСН, в теме школьного питания есть и другие вопросы, которые нуждаются в проработке.
«Мы видим, что кроме бесплатного питания школьников у нас сейчас появляется все новые и новые группы, которые мы тоже должны обеспечивать питанием. Это расширяет охват школьников, которые могут питаться в школе, в том числе и за государственные деньги. Вопрос в том, хватит ли мест в столовых, насколько оборудование готово к этому», - уточнила Буцкая.
Ранее нутрициолог Екатерина Гузман сообщила НСН, что достаточно включать рыбу в рацион два-три раза в неделю, чтобы стимулировать работу мозга и укрепить защитные силы организма, что особенно важно в период сдачи экзаменов школьниками и студентами.
