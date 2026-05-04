В России намерены провести масштабную реформу школьного питания, пишут «Известия». Как уточняет издание, Госдума по инициативе заксобрания Санкт-Петербурга рассмотрит законопроект, предусматривающий, что регионы смогут создавать государственные предприятия для организации школьного питания. Одновременно Совет Федерации предложил правительству инициировать региональные программы, предусматривающие приоритетное включение в рационы учеников рыбной продукции и функциональных продуктов питания. Поставщиков, допустивших нарушения, предлагают отстранять от поставок в учебные учреждения. Буцкая уточнила, что прорабатывается и другой вариант реформы.

«В эту сторону точно надо двигаться. Мы в марте проводили в Санкт-Петербурге круглый стол по школьному питанию. Мы обсуждали два законопроекта. Один – от питерского заксобрания, второй разрабатывал мы с экспертами. Питер предлагает дать возможность регионам создавать предприятия школьного питания, я же считаю, что нужна единая система, которая поддерживалась бы на уровне федерального министерства. Конечно, уровень свободы регионов по реализации будет, но важен контроль. Если мы каждому региону дадим возможность на свое усмотрение разрабатывать систему школьного питания, мы можем опять упереться в то, что не будут учтены все важные моменты. Питание, разумеется, должно быть свежее, качественное, но еще также важно, чтобы все нормы были едины. Сейчас нормы Министерства здравоохранения расходятся с нормами СанПиНа. Дети должны быть сыты, родители должны быть довольны. А уж как мы это достигнем, в этом и состоит работа экспертов и политиков. Не все регионы такие, как Санкт Петербург, возможности у всех очень разные. И питание детей не может зависеть от наличия знаний, денег или желания», - рассказала она.