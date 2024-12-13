Ради хайпа: Останина назвала бесперспективным законопроект о сталкинге

Законопроект о сталкинге был предложен только ради обсуждения в публичном пространстве, воспринимать его всерьез в нынешней его форме не стоит, сказала НСН Нина Останина.

Под сталкинг сегодня можно подогнать что угодно, под административную ответственность могут попасть и те люди, которые просто не нравятся «жертве». Об этом НСН заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что депутаты Госдумы от «Новых людей» предложили запретить сталкерам (навязчивым преследователям) приближаться к жертвам. Предлагается ввести штрафы для них в размере 5-10 тысяч рублей, также могут быть применены административный арест до 7 суток и ограничение права на определённые действия. В том числе предусмотрен и запрет приближаться к жертве. Останина заявила, что эта инициатива была выдвинута лишь ради обсуждения в публичном пространстве.

«Нет следов»: Психолог пояснил, почему жертвы домашнего насилия не обращаются в полицию

«Под определение сталкинга можно подогнать что угодно. Не нравится человек — можно обвинить его в преследовании и подвергнуть штрафу 5 000 рублей. Я уже перестала реагировать на такие инициативы, которые рассчитаны только на то, чтобы устроить обсуждение в публичном пространстве. Может, обсуждение и помогает понять мнение людей, но чтобы это стало законом, надо очень хорошо потрудиться — облачить это в юридическую форму, внести на обсуждение в Госдуму», — сказала Останина.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, член фракции «Новые люди» Ксения Горячева заявила о необходимости введения уголовной ответственности за сталкинг. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: НСН
ТЕГИ:ГосдумаШтрафыЗаконопроектыДепутатыДепутат

Горячие новости

Все новости

партнеры