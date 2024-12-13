Ради хайпа: Останина назвала бесперспективным законопроект о сталкинге

Под сталкинг сегодня можно подогнать что угодно, под административную ответственность могут попасть и те люди, которые просто не нравятся «жертве». Об этом НСН заявила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что депутаты Госдумы от «Новых людей» предложили запретить сталкерам (навязчивым преследователям) приближаться к жертвам. Предлагается ввести штрафы для них в размере 5-10 тысяч рублей, также могут быть применены административный арест до 7 суток и ограничение права на определённые действия. В том числе предусмотрен и запрет приближаться к жертве. Останина заявила, что эта инициатива была выдвинута лишь ради обсуждения в публичном пространстве.