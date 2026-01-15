Бурматов: За 2025 год в Москве спасли 20 тысяч бездомных животных
Владимир Бурматов в эфире НСН посетовал на губернаторов и мэров, в регионах которых совершенно не ведется работа с бездомными животными.
Депутат Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил НСН, что за 2025 год москвичи забрали к себе домой порядка 20 тысяч бездомных животных, что существенно больше официальных данных по столице.
В московском комплексе городского хозяйства ранее рассказали, что в 2025 году более 2,7 тысячи животных из столичных приютов стали домашними. Там отметили, что всего в столице 13 городских приютов для содержания безнадзорных животных, там живут более 15 тысячи собак и кошек.
«Я думаю, что реальная цифра спасенных животных гораздо больше. Многие люди просто подбирали животных на улице, разбирали из передержек. Такие случаи не указаны ни в какой статистике. Я бы оценил число спасенных животных на уровне 20 тысяч. Это если смотреть не на статистику приютов, а на реальные случаи. На это все повлиял подход региональных властей. В части работы по безнадзорным животным в столице делается очень много — и личный пример мэра, который взял животное из приюта, и баннерная реклама, и поддержка волонтерской деятельности», — сказал собеседник НСН.
Он также посетовал на губернаторов и мэров, в регионах которых совершенно не ведется работа с бездомными животными.
«У нас есть губернаторы, например, у которых в регионах нет ни одного приюта. У нас есть мэры городов, которые делают все, чтобы приюты, созданные волонтерами, не получили бюджетного финансирования. Часто можно встретить истории про конфликты между волонтерами и муниципальными структурами. Вот это неправильно. Важно понимать, что мы решаем общую задачу. Это не про собак, а про людей», — добавил Бурматов.
Ранее ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал НСН, что дополнительного регламентирования деятельности заводчиков домашних животных не требуется, а неучтенных породистых питомцев на улице не водится.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Затулин объяснил, зачем Пашинян втягивает Россию в «коридор Трампа»
- Захарова незаконными решения суда США в отношении Мадуро
- В Совфеде заявили, что Россия еще не использовала весь свой военный потенциал
- Экс-глава МИД Финляндии призвал открыть границу с Россией
- Отстраненного главврача больницы в Новокузнецке отправили под домашний арест
- Путин: Россия продолжит добиваться поставленных целей
- Бурматов: За 2025 год в Москве спасли 20 тысяч бездомных животных
- «Не спешите разводиться»: Как сохранить отношения после новогодних праздников
- Макрон заявил, что Европе нужен аналог «Орешника»
- «Чем скорее, тем лучше»: Путин призвал к скорейшему урегулированию на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru