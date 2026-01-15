Он также посетовал на губернаторов и мэров, в регионах которых совершенно не ведется работа с бездомными животными.



«У нас есть губернаторы, например, у которых в регионах нет ни одного приюта. У нас есть мэры городов, которые делают все, чтобы приюты, созданные волонтерами, не получили бюджетного финансирования. Часто можно встретить истории про конфликты между волонтерами и муниципальными структурами. Вот это неправильно. Важно понимать, что мы решаем общую задачу. Это не про собак, а про людей», — добавил Бурматов.

Ранее ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц рассказал НСН, что дополнительного регламентирования деятельности заводчиков домашних животных не требуется, а неучтенных породистых питомцев на улице не водится.

