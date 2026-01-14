В России есть единый электронный перечень животных по всем породам, а их более 400, единая всероссийская родословная книга, отмечает кинолог.

«Ни один щенок из помета не остается неучтенным. У каждой собаки есть свой регистрационный номер в виде татуировки и чип по желанию владельца, который может быть установлен в ветеринарной клинике. На каждого щенка заведена метрика, потом она меняется на родословную карточку, в которой указаны производители и родители до четвертого колена», - добавил кинолог.

Сейчас правового регулирования в сфере общественных отношений в области разведения домашних животных нет, говорят авторы законодательной инициативы. Из-за деятельности «черных» заводчиков, которые не несут ответственности за здоровье и судьбу потомства, растет число больных животных и увеличивается количество бездомных питомцев, которых выбрасывают на улицу, если они не находят покупателей. При этом, как утверждает Карапетьянц, дополнительно регламентировать деятельность заводчиков необходимости нет, потому что породистые животные если и оказываются на улице, то ненадолго.

«Не оказываются породистые собаки на улице, это миф. Домашнее животное там не выживает больше недели, потому что не приспособлено к таким условиям. Его убивают или отлавливают, или оно попадает под колеса автомобиля. Никто из нормальных заводчиков и нормальных владельцев никогда свою породистую собаку на улицу не выкинет. Для этого существуют команды спасения», - подчеркнул специалист.

