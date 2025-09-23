Депутат Бурматов вступился за собак в кафе и ресторанах

Бизнес и государство не пойдет на то, чтобы ограничивать владельцев домашних животных, заявил Владимир Бурматов в беседе с НСН.

У большей части россиян есть питомцы, а бизнес и государство идут им навстречу. Запрет на посещение общественных мест с собаками невозможен, заявил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН.

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выдвинула строгую инициативу, посоветовав запретить россиянам посещать магазины, медицинские и культурные объекты, а также кафе и рестораны с собаками. Бурматов отметил, что у такой идеи пока нет будущего.

«Такие предложения пока не рассматриваются в нашем комитете, то есть волноваться владельцам животных сегодня не о чем. К тому же, существует противоположная тенденция — люди активнее путешествуют со своими питомцами. У нас 57% россиян живут с кошками или собаками. Их число превышает 60 миллионов особей. Отрасли подстраиваются: РЖД, авиаперевозчики и крупнейшие таксопарки отчитываются о том, что у них очень серьезно растет перевозка животных. Большинство учреждений и заведений из сферы торговли и обслуживания вешают у себя на дверях таблички, разрешающие находиться у них с собаками. Если вы придете с питомцем, вам дадут для него подстилочку, а ему самому нальют водички, а где-то и предложат меню», — подчеркнул он.

ФОТО: ТАСС / Владимир Гердо
