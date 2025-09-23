У большей части россиян есть питомцы, а бизнес и государство идут им навстречу. Запрет на посещение общественных мест с собаками невозможен, заявил зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в разговоре с НСН.

Председатель думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина выдвинула строгую инициативу, посоветовав запретить россиянам посещать магазины, медицинские и культурные объекты, а также кафе и рестораны с собаками. Бурматов отметил, что у такой идеи пока нет будущего.