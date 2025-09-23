Власти Польши решили открыть границу с Белоруссией

Власти Польши приняли решение открыть границу с Белоруссией. Как пишет RT, об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

По его словам, погранпереходы будут открыты в ночь на 25 сентября.

«Глава МВД Польши Марчин Кервиньский подпишет соответствующий документ сегодня», — заключил политик.

Ранее Туск заявил, что закрыть границу с Белоруссией было решено в связи с проведением российско-белорусских учений «Запад-2025», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:ГраницаБелоруссияПольша

