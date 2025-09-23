В Госдуме допустили, что в США намеренно остановили кортеж Макрона

Американские стражи порядка остановили французского лидера, так как ожидался проезд кортежа президента США Дональда Трампа, сообщает RT.

Колесник считает, что таким образом глава Белого дома показал своё истинное отношение к Евросоюзу.

«В Штатах руководствуются двумя принципами: Трамп всегда прав, а если Трамп не прав, смотри пункт первый. По их мнению, европейские политики тоже должны об этом помнить и этим руководствоваться», - сказал депутат.

Ранее Трамп заявил, что некоторые из представителей стран Евросоюза шутливо называют его президентом Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».