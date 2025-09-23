В Госдуме допустили, что в США намеренно остановили кортеж Макрона
Кортеж президента Франции Эммануэля Макрона мог быть специально остановлен полицейскими Нью-Йорка. Таким мнением с NEWS.ru поделился депутат Госдумы Андрей Колесник.
Американские стражи порядка остановили французского лидера, так как ожидался проезд кортежа президента США Дональда Трампа, сообщает RT.
Колесник считает, что таким образом глава Белого дома показал своё истинное отношение к Евросоюзу.
«В Штатах руководствуются двумя принципами: Трамп всегда прав, а если Трамп не прав, смотри пункт первый. По их мнению, европейские политики тоже должны об этом помнить и этим руководствоваться», - сказал депутат.
Ранее Трамп заявил, что некоторые из представителей стран Евросоюза шутливо называют его президентом Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп обвинил ООН в бездействии при урегулировании мировых конфликтов
- Трамп заявил, что достигнутый им в первый срок президентства мир рухнул
- «Менять на деньги»: Кто захочет сдать в утиль свой автомобиль через 15 лет
- Александр Панкратов-Черный был экстренно госпитализирован
- Рубио заявил, что санкции против РФ навредят посреднической роли США по Украине
- Рубио допустил, что США откажутся от содействия в урегулировании на Украине
- На побережье Китая надвигается супертайфун до 250 километров в час
- В Госдуме призвали разрешить пересдачу ЕГЭ по нескольким предмета
- Искренность и волнение: Игорь Паньков рассказал о важных качествах ведущих на радио
- Спрос на элитную недвижимость объяснили избытком денег
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru