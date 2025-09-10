«Реализовать невозможно»: Кинолог указал на недоработки закона о выгуле собак
В новой инициативе о выгуле собак в первую очередь нужно доработать список потенциально опасных пород, а также определить степень опьянения, которая будет недопустима, заявил НСН Григорий Манев.
Ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев указал НСН на многочисленные недоработки нового законопроекта о выгуле собак и призвал сосредоточиться на просветительской работе по ответственному содержанию животных.
Подросткам до 16 лет и лицам в состоянии опьянения могут запретить самостоятельный выгул собак потенциально опасных пород — такой законопроект поддержало правительство, сообщили «Известия». Исключением будет выпуск питомца на личную огороженную территорию. Манев раскритиковал инициативу.
«Список потенциально опасных пород, мягко говоря, несовершенен. Нужно это конкретизировать, а все остальное – второстепенно. В списке фигурируют породы, которые очень редко встречаются у нас в стране. К тому же, там есть такое понятие, как метис. Мне интересно посмотреть на то, во-первых, кто это вообще будет контролировать, а во-вторых, как будут отличать метисов, если не все специалисты могут их отличить. Так что я вижу это как очередной популистский закон, который никогда не будет реализован. Ограничение до 16 лет мне кажется очень странным, потому что в возрасте 16 лет человек уже может позаботиться даже о крупной собаке», - рассказал он.
Манев подчеркнул, что в вопросе ответственного содержания питомцев очень важно просвещение: специальные передачи по телевидению про породы и дрессировку.
«Мы всегда упираемся в запреты, но не говорим о просвещении, о том, что владельцы крупных собак должны проходить занятия. Если мы возьмем СМИ, то вряд ли найдем какую-то научно-популярную передачу, которая рассказывает о породах, о дрессировке домашних животных. Если сейчас взять любой рекламный блок, то можно увидеть, что в них всегда создан образ счастливой семьи: мама, папа, ребенок и собака. Зачастую собака – это такой навязанный образ. Но начинать нужно с пропаганды ответственного владения. Также у меня возникает вопрос к степени опьянения. Например, бутылка пива будет считаться? Никто не будет это ни контролировать, ни соблюдать. К тому же, с юридической точки зрения, постороннему человеку очень сложно доказать, что какая-то собака принадлежит тому, или иному человеку», - подытожил он.
Ранее зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в беседе с НСН призвал дать реальные сроки владельцам скандальной зоогостиницы DogTown, где мучили животных, а также указал на вину самих хозяев.
