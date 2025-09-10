Ведущий проекта «Планета собак», кинолог Григорий Манев указал НСН на многочисленные недоработки нового законопроекта о выгуле собак и призвал сосредоточиться на просветительской работе по ответственному содержанию животных.

Подросткам до 16 лет и лицам в состоянии опьянения могут запретить самостоятельный выгул собак потенциально опасных пород — такой законопроект поддержало правительство, сообщили «Известия». Исключением будет выпуск питомца на личную огороженную территорию. Манев раскритиковал инициативу.

«Список потенциально опасных пород, мягко говоря, несовершенен. Нужно это конкретизировать, а все остальное – второстепенно. В списке фигурируют породы, которые очень редко встречаются у нас в стране. К тому же, там есть такое понятие, как метис. Мне интересно посмотреть на то, во-первых, кто это вообще будет контролировать, а во-вторых, как будут отличать метисов, если не все специалисты могут их отличить. Так что я вижу это как очередной популистский закон, который никогда не будет реализован. Ограничение до 16 лет мне кажется очень странным, потому что в возрасте 16 лет человек уже может позаботиться даже о крупной собаке», - рассказал он.