Депутат Бурматов: «Мусорный коллапс» в регионах не связан с отъездом мигрантов

Жители Махачкалы жалуются на «горы мусора» на улицах. В администрации города это объясняют «техническими причинами» регионального оператора по уборке отходов. При этом РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве Махачкалы сообщают, что проблемы возникли на фоне задержания «до выяснения личности» мигрантов, работающих в этой сфере. Задержания иностранных граждан связаны с усиленной проверкой после теракта в «Крокус Сити Холле». По словам Бурматова, в Челябинской области тоже наблюдается мусорный коллапс, однако ситуация в регионе не связана с мигрантами.

«В Челябинской области с декабря мусор во многих дворах не вывозился на протяжении нескольких недель, контейнерные площадки погребены под завалы мусора. Сегодня проблема во многих дворах сохраняется. Причина в том, что региональный оператор в Челябинской области не выполняет свои обязательства по вывозу отходов и провоцирует мусорный коллапс. Поправить ситуацию региональные власти могли бы запросто, именно они устанавливают нормативы накоплений, тариф для регионального оператора. В конце концов, они сами определяют регионального оператора. Судя по всему, кому-то из чиновников эта ситуация удобна», - сказал он.