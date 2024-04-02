Депутат Бурматов: «Мусорный коллапс» в регионах не связан с отъездом мигрантов

Свалки на улицах городов страны связаны не с трудовыми мигрантами, а с нежеланием местной власти вести диалог с региональными операторами, рассказал НСН Владимир Бурматов.

На фоне серьезных проблем с вывозом мусора в Махачкале из-за задержания трудовых мигрантов первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов в интервью НСН заявил, что тема свалок актуальна и для Челябинской области.

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Жители Махачкалы жалуются на «горы мусора» на улицах. В администрации города это объясняют «техническими причинами» регионального оператора по уборке отходов. При этом РИА Новости со ссылкой на источник в руководстве Махачкалы сообщают, что проблемы возникли на фоне задержания «до выяснения личности» мигрантов, работающих в этой сфере. Задержания иностранных граждан связаны с усиленной проверкой после теракта в «Крокус Сити Холле». По словам Бурматова, в Челябинской области тоже наблюдается мусорный коллапс, однако ситуация в регионе не связана с мигрантами.

«В Челябинской области с декабря мусор во многих дворах не вывозился на протяжении нескольких недель, контейнерные площадки погребены под завалы мусора. Сегодня проблема во многих дворах сохраняется. Причина в том, что региональный оператор в Челябинской области не выполняет свои обязательства по вывозу отходов и провоцирует мусорный коллапс. Поправить ситуацию региональные власти могли бы запросто, именно они устанавливают нормативы накоплений, тариф для регионального оператора. В конце концов, они сами определяют регионального оператора. Судя по всему, кому-то из чиновников эта ситуация удобна», - сказал он.

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Как добавил собеседник НСН, местные власти в этом случае руководствуются интересами регионального оператора, игнорируя жителей.

«На примере этого региона наблюдается простое нежелание чиновников навести порядок с региональным оператором. Он им мил больше, чем жители региона, благополучие регионального оператора дороже, чем благополучие граждан. Должностные лица защищают интересы коммерческой структуры, которую построить и заставить эффективно работать можно в течение дня. Просто обрисовать перспективы лишения "жирных тарифов" и других благоприятных условий, но этого не делается. Должностным лицам региона не хочется портить отношения с региональным оператором, потому что они у них выстроены во всех смыслах этого слова», - посетовал Бурматов.

Ранее председатель комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин заявил «Радиоточке НСН», что мигрантов, которые приезжают в Россию, следует тщательнее проверять на наличие судимости.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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