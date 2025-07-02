Депутат Бессараб: Россиянам выписали два миллиона поддельных больничных
Человек должен уходить на больничный, чтобы не заражать других, но любое вранье в этом вопросе необходимо пресекать, заявили НСН Гарри Мурадян и Светлана Бессараб.
Работодателю выгоднее отпустить человека на больничный, чтобы не останавливать бизнес-процессы, когда заболеют все, заявил в пресс-центре НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
«Если человек заболел, ему надо оплачивать больничные. Если человек обманывает, его надо увольнять. У нас проблема в том, что людей не любят увольнять по статье, не хотят «брать грех на душу». Но с такими ребятами надо бороться, не поощрять такое, ведь это подставляет всех работодателей. Если ты болеешь, не приходи, не заражай других. Это должно быть очевидно для всех. Работодателю выгодно отпускать человека на больничный, никто не хочет, чтобы заболели все сразу. Дешевле и выгоднее, чтобы человек работал удаленно или отдохнул, пока болеет», - рассказал он.
С ним согласилась член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«До введения электронных больничных до двух миллионов в год больничных выписывалось поддельных. Люди не болели, но получали бумажный листок. Теперь это не такая проблема, все просматривается и контролируется. Конечно, если человек болеет, лучше быть дома, никто не хочет заболеть и заразиться. После пандемии все стали более серьезно к этому относиться», - отметила собеседница НСН.
Ранее бизнес-психолог Елена Шуренкова заявила в пресс-центре НСН, что усталость и выгорание – это разные проблемы, с которыми могут столкнуться сотрудники на своей работе.
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