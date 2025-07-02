В отрасли заявили, что России выгодно перейти на трудовых мигрантов из Индии

Гарри Мурадян заявил НСН, что многие небоскребы в Дубае строили индийские специалисты, они могут привнести в Россию лучшие техники.

Россия постепенно переходит на трудовых мигрантов из Индии, заявил в пресс-центре НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.

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«Некоторые регионы начали отказываться от мигрантов из Средней Азии, например, Вологодская область. Сейчас тренд – привоз иностранных специалистов из тех регионов, откуда мы раньше не привозили. С одной стороны, можно сказать, зачем в нашей стране индусы, филиппинцы и так далее. С другой стороны, мигранты из Индии, Бангладеш – это люди, которые работали в крупных компаниях, на больших строительных объектах. Все небоскребы в Дубае строили индусы. Классно же, что мы привозим к себе таких специалистов, они будут у нас принимать лучшие практики, а стоить будут дешевле», - отметил он.

Ранее Мурадян заявил в пресс-центре НСН, что в период острого дефицита кадров нанимать людей могут только государственные оборонные предприятия и большие корпорации.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ИндияТрудовые Мигранты

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