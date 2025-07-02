В отрасли заявили, что России выгодно перейти на трудовых мигрантов из Индии
2 июля 202512:00
Ева Никитина
Гарри Мурадян заявил НСН, что многие небоскребы в Дубае строили индийские специалисты, они могут привнести в Россию лучшие техники.
Россия постепенно переходит на трудовых мигрантов из Индии, заявил в пресс-центре НСН HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян.
«Некоторые регионы начали отказываться от мигрантов из Средней Азии, например, Вологодская область. Сейчас тренд – привоз иностранных специалистов из тех регионов, откуда мы раньше не привозили. С одной стороны, можно сказать, зачем в нашей стране индусы, филиппинцы и так далее. С другой стороны, мигранты из Индии, Бангладеш – это люди, которые работали в крупных компаниях, на больших строительных объектах. Все небоскребы в Дубае строили индусы. Классно же, что мы привозим к себе таких специалистов, они будут у нас принимать лучшие практики, а стоить будут дешевле», - отметил он.
Ранее Мурадян заявил в пресс-центре НСН, что в период острого дефицита кадров нанимать людей могут только государственные оборонные предприятия и большие корпорации.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алиханов заявил о завершении проектирования поезда для ВСМ
- В Москве шесть человек пострадали в ДТП с такси и каршерингом
- Над Крымом сбили восемь беспилотников ВСУ за час
- Сооснователя «Смысловых галлюцинаций» приговорили к трем годам колонии
- Над ДНР перехватили 113 украинских беспилотников за сутки
- СМИ: Paramount выплатит Трампу $16 млн из-за интервью с Харрис
- В Керчи мужчину задержали за оправдание атаки беспилотников на Кремль
- Президент Ирана издал указ о приостановке сотрудничества с МАГАТЭ
- Маск похвалил Трампа за решение конфликтов в мире
- Володин: Самозапрет на кредиты установили более 12 млн человек
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru