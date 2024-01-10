Депутат Арефьев раскритиковал законопроект о несвежей еде для бедных
Если товар не просрочен, значит его можно продать, а если испорчен, его нельзя отдавать ни богатым, ни бедным, превращая их в «собак», сказал в эфире НСН Николай Арефьев.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в интервью НСН скептически отнесся к инициативе появления в магазинах «бесплатных полок» для малоимущих.
По данным «Известий», депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, который обяжет торговые сети и продуктовые магазины создавать «социальные полки» с продуктами, у которых истекает срок годности. Предполагается, что эти товары смогу бесплатно получать пенсионеры и социально не защищенные граждане.
«Мне не понятен сам подход к этому вопросу. Если товар не просрочен, значит его можно продать. Торговля не занимается благотворительностью. Если непросроченный товар можно продать, с какой стати его отдавать бесплатно? Если у торгового предприятия есть желание поделиться бесплатной продукцией с непросроченным сроком годности, они могут выставить его на раздачу бедным без всякого закона. А если мы разрешим законодательно отдавать просроченный товар, это уголовное преступление», - сказал Арефьев.
При этом он подчеркнул, что просроченные товары нельзя отдавать ни богатым, ни бедным.
«Если товар просрочен, его нельзя отдавать даже бесплатно. Если его нельзя употреблять в пищу богатым и состоятельным людям, с какой стати его предлагать бедным, ведь его уже есть нельзя. Не понимаю, какие критерии можно придумать по этому вопросу. Почему бедные должны есть то, что непригодно в пищу для богатых? Для меня это странная постановка вопроса. То, что нельзя для всех, нельзя и для малоимущих. Выделять бедных в категорию каких-то "собак" или "животных" нельзя. Я не понимаю, зачем это нужно и не считаю нужным такой закон принимать», - заключил собеседник НСН.
Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов пояснил в соцсетях, комментируя данный законопроект, что которые будут участвовать в этом «постоянно действующем благотворительном проекте» следует предоставить налоговые льготы.
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