Депутат Арефьев раскритиковал законопроект о несвежей еде для бедных

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев в интервью НСН скептически отнесся к инициативе появления в магазинах «бесплатных полок» для малоимущих.

По данным «Известий», депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут в Госдуму законопроект, который обяжет торговые сети и продуктовые магазины создавать «социальные полки» с продуктами, у которых истекает срок годности. Предполагается, что эти товары смогу бесплатно получать пенсионеры и социально не защищенные граждане.