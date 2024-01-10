Депутаты предложили создать социальные полки с бесплатными продуктами
В России могут обязать создавать в магазинах полки с продуктами, у которых истекает срок годности, сообщают «Известия».
Это необходимо для того, чтобы ими бесплатно могли воспользоваться пенсионеры и социально незащищенные категории россиян. Соответствующий документ внесут в Госдуму 10 января депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду». По словам авторов инициативы, ежегодно объем пищевых отходов в РФ составляет 17 млн тонн, а стоимость этих продуктов оценивается в 1,6 триллиона рублей.
Если бы все выбрасываемые в стране продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 миллионов человек.
Ранее стало известно, что продовольственная инфляция в России по итогам года не превысит 7,5-8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru