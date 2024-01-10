Депутаты предложили создать социальные полки с бесплатными продуктами

Это необходимо для того, чтобы ими бесплатно могли воспользоваться пенсионеры и социально незащищенные категории россиян. Соответствующий документ внесут в Госдуму 10 января депутаты фракции «Справедливая Россия – За правду». По словам авторов инициативы, ежегодно объем пищевых отходов в РФ составляет 17 млн тонн, а стоимость этих продуктов оценивается в 1,6 триллиона рублей.

Если бы все выбрасываемые в стране продукты направлялись людям, это позволило бы прокормить около 30 миллионов человек.

Ранее стало известно, что продовольственная инфляция в России по итогам года не превысит 7,5-8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

